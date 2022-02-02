Нина Матвиенко призналась, почему живет отдельно с мужем

Легендарная украинская артистка Нина Матвиенко впервые за долгое время дала новое интервью и рассказала о сложных отношениях с мужем. Все, что известно по теме, читайте в нашем материале.





Певица Нина Матвиенко стала героиней проекта "Позаочі" на телеканале Интер. Знаменитость рассказала о сложном периоде в отношениях с супругом Петром Гончаром, в браке с которым состоит уже 50 лет.





С мужем артистка больше не живет. Она теперь в доме с Тоней и Арсеном Мирзояном, а ее муж — на даче, что в 60 километрах от Киева.









Я попросила мужа, чтобы он меня покинул. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он избрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори обо мне что хочешь". И все говорят теперь, что он меня бросил, — поделилась Нина Митрофановна.





Также она призналась, что в пожилом возрасте захотела пожить для себя и перестать обеспечивать семью и мужа:













Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина. Его отец был украинским патриотом, собирал иконы, хотя в то же время был коммунистом, у него забрали партийный билет и потом, куда бы мой муж не шел, смотрели досье: по сути, сыну дальше не было дороги из-за того, что произошло с отцом.





Звезда отметила, что отсутствие зарплаты у мужчины не влияло на их отношения, так как она думала, что счастье — это только муж и дети:













Но мужчина — это когда вы совмещаете свою работу, когда он может тебя заменить. А он несколько раз очень подводил меня. Во мне внутри что-то обрывалось. Как-то дети болели, а мне надо было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж меня догоняет и говорит: "Я не буду сидеть с детьми. Они болеют, ты сиди с ними сама". За то, что я не пришла на тот концерт, 16 лет была невыездной за границу.





Напомним, в марте этого года Нина Матвиенко и Петр Гончар праздновали "золотую свадьбу" — 50-ю годовщину брака. Однако позже певица рассказала, что муж забыл о важной дате, а напоминать ему она не стала, хоть и была сильно обижена.



