Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.75
USD
27.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 февраля 22, 23:24
Ведущие "Орел и Решка" о самых экстремальных приключениях
Мишель Андраде
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мишель Андраде и Кирилл Макашов продолжают знакомиться с людьми из разных уголков планеты
Прежде всего, Перу известно тем, что именно на его территории находится город инков Мачу-Пикчу. Но не менее интересны местные традиции и развлечения. О них рассказали ведущие тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", второй сезон которого Новый канал покажет с 19 февраля, Кирилл Макашов и Michelle Andrade. Так, Кирилл, который попал в жуткое ДТП, принял участие в полулегальной гонке на тук-туках — крытых трехколесных мотоциклах.

Местные ребята постоянно делают что-нибудь со своими машинами, пытаются их совершенствовать. Даже если это не так, то, по их мнению, транспорт становится лучше. Они ездят по бездорожью на несчастных тук-туках, разваливающихся по пути. Было немного страшновато, когда выехали к серпантину. Но в целом это прикольно, — посмеялся ведущий.


Кирилл Макашов © пресс-служба Нового канала

В то же время, Michelle Andrade побывала на настоящем ралли, где получила свою дозу адреналина.

В Перу я приняла участие в соревнованиях самых крутых профи. А потом напросилась прокатиться с победителем ралли: мы ездили по опасным и сложным трассам, горам… Хотя я и боюсь скорости, когда за рулем профессионал – чувствую уверенность и знаю, что все будет хорошо. Это оказалось очень увлекательно! А еще мне дали возможность наградить лучших, – заинтриговала Мишель Андраде.


Michelle Andrade © пресс-служба Нового канала

Источник: glamurchik.tochka.net
Ещё по теме:
Самые "адские" приключения команды шоу" Орел и решка" (ФОТО)
Орел и решка: названо имя новой ведущей
Подробности ухода Регины Тодоренко из шоу "Орел и решка"
Кто заменит Регину Тодоренко в шоу "Орел и Решка"?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Настя Каменских показала, как выбирала свадебное платье
Лента новостей