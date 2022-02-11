Ведущие "Орел и Решка" о самых экстремальных приключениях

Прежде всего, Перу известно тем, что именно на его территории находится город инков Мачу-Пикчу. Но не менее интересны местные традиции и развлечения. О них рассказали ведущие тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне", второй сезон которого Новый канал покажет с 19 февраля, Кирилл Макашов и Michelle Andrade. Так, Кирилл, который попал в жуткое ДТП, принял участие в полулегальной гонке на тук-туках — крытых трехколесных мотоциклах.





Местные ребята постоянно делают что-нибудь со своими машинами, пытаются их совершенствовать. Даже если это не так, то, по их мнению, транспорт становится лучше. Они ездят по бездорожью на несчастных тук-туках, разваливающихся по пути. Было немного страшновато, когда выехали к серпантину. Но в целом это прикольно, — посмеялся ведущий.









Кирилл Макашов © пресс-служба Нового канала





В то же время, Michelle Andrade побывала на настоящем ралли, где получила свою дозу адреналина.





В Перу я приняла участие в соревнованиях самых крутых профи. А потом напросилась прокатиться с победителем ралли: мы ездили по опасным и сложным трассам, горам… Хотя я и боюсь скорости, когда за рулем профессионал – чувствую уверенность и знаю, что все будет хорошо. Это оказалось очень увлекательно! А еще мне дали возможность наградить лучших, – заинтриговала Мишель Андраде.









Michelle Andrade © пресс-служба Нового канала



