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10 февраля 22, 23:36
Настя Каменских показала, как выбирала свадебное платье
Настя Каменских
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Артистка не могла определиться с выбором и перемеряла около двадцати вариантов
Певица Настя Каменских, которая возглавила список самых сексуальных артистов в украинском шоубизе, вспомнила, как готовилась к свадьбе с Потапом. В преддверии Дня святого Валентина NK показала, как выбирала свое свадебное платье.

На своем YouTube-канале NKofficial артистка поделилась эксклюзивными кадрами со свадебной церемонии и показала примерку платьев.

В этом выпуске я покажу видео с примерки и кадры с нашей с Лешей свадебной церемонии. Когда я их пересматривала, то так растрогалась, что у меня опять выступили слезы на глазах. И я очень рада, что могу наконец поделиться этим видео с вами, — рассказала Настя Каменских.

Как призналась певица, она уже давно представляла, какое платье хотела бы надеть на собственную свадьбу. Несмотря на это, в свадебном салоне она долго не могла остановить свой выбор на определенной модели и перемеряла несколько десятков. Тогда выбрать идеальный наряд ей помогали мама, подруга Аня, а также организаторы церемонии Люда и Лена Голубицкие.

Это был трогательный момент, потому что каждый раз, когда я выходила, девочки начинали плакать и кричать: "О, этот так мило! Это так круто! Вот оно, вот оно!". И вот уже двадцатое платье пошло, а они все говорили "Вот оно!", — смеется Каменских.


Источник: glamurchik.tochka.net
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