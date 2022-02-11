MARUV с матами "набросилась" на Украину

По мнению Анны Корсун (настоящее имя звезды), на родине "сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита".





Звезда рассказала, что музыканты хотят обеспечить себе достойный доход, который получить в Украине сложно из-за плохо развитой структуры.





Также MARUV намекнула на "кумовство" в шоу-бизнесе и заявила, что в Украине якобы нет необходимых ресурсов для развития артиста.





"В Украине нет ни лейблов, ни филиалов крупнейших стриминговых сервисов. Не очень обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход из плодов своей интеллектуальной собственности. Ну, и потому что шоу-бизнес – это все-таки прежде всего бизнес, а не кум, брат, подруга, сват", – ответила звезда.





Недавно певица анонсировала концерт в Москве 8 марта, на котором презентует новую программу и песню.













Ранее писали, что украинская певица MARUV поразила сеть очень вызывающим, откровенным образом. На снимках звезда запечатлена в прозрачном комбинезоне, поверх которого - грубая кожа.



