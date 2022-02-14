Алина Паш отреагировала на скандал вокруг Евровидения

Украинская певица Алина Паш победила в нацотборе на Евровидение-2022, но не всем украинцам это понравилось. В сети разгорелся скандал из-за участия Алины в конкурсе, так как в 2015 году она посещала оккупированный Крым и даже внесена в базу "Миротворца".





Девушка решила не молчать и отреагировала на скандал вокруг Евровидения. Она сказала, что всегда была за Украину и является ее частью.





"Все то, что бушует сейчас вокруг Национального отбора, откомментирую так: "Вы мне не враги, равно как и я вам. В такое время нам нужно обьединяться, а не искать во мне злую ведьму. На все вопросы, которые беспокоили моих земляков относительно выступлений и путешествий в страну агрессора, я уже ответила во многих интервью. Не верьте желтой прессе, распространяющей обо мне недостоверную информацию. Я об Украине, я за Украину, я - часть Украины", - написала Паш.





Также Алина поблагодарила тех, кто проголосовал за нее. Именно благодаря баллам зрителей и судей нацотбора певицы получила право на участие в конкурсе, который пройдет в Турине.





"Мне не изменить прошлое, но я хочу повлиять на будущее. Мне хочется сказать всему миру о нас, о том, что мы многие столетия являемся фронтиром, стеной и часовыми Европы и мира. Что мы одной рукой сеем, строим и растим поколение, а другой - защищаем", - добавила Алина.









Напомним, ранее Алина Паш в интервью рассказала, почему, по ее мнению, украинцы выбрали именно ее представлять нашу страну на Евровидении-2022, в чем основной посыл ее песни "Тени забытых предков" и о конфликтах во время нацотбора.





"Моя уникальность в том, что я иду не просто с песней на конкурс, но и с песней, где есть сильное сообщение в мир: помните своих предков, но творите свою историю. Песню для танцев и веселья я могу выпустить в любое другое время, а "Тени забытых предков" – это именно то, чем я хочу поделиться со всем миром сейчас." - рассказала Алина.





