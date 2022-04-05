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5 апреля 22, 15:53
Российский актер показал свой разрушенный дом под Киевом
Сергей Писаренко с женой
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Артист, проживающий в Украине, успел вывезти семью в безопасное место. По его словам, поселок изменил один бой.
Известный российский актер и комик Дизель шоу Сергей Писаренко сообщил, что его дом под Киевом разбили войска РФ. Об этом он в Facebook.

"Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет… Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом..." - написал Писаренко.

Как известно, в мае 2020 года Писаренко вызвал возмущение своим заявлением о дружбе россиян и украинцев, предположив, что дружеские народы намеренно кто-то ссорит.

Отметим, артист родился в браке украинки и россиянина. Долгое время жил под Киевом. Его дети и родители продолжают жить в России.


Фото: facebook.com/pabaduba

Напомним, украинские артисты на концертах в Польше собрали более миллиона гривен

 
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