Российский актер показал свой разрушенный дом под Киевом

Известный российский актер и комик Дизель шоу Сергей Писаренко сообщил, что его дом под Киевом разбили войска РФ. Об этом он в Facebook.





"Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш поселок в стороне. Может пронесет… Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом..." - написал Писаренко.





Как известно, в мае 2020 года Писаренко вызвал возмущение своим заявлением о дружбе россиян и украинцев, предположив, что дружеские народы намеренно кто-то ссорит.





Отметим, артист родился в браке украинки и россиянина. Долгое время жил под Киевом. Его дети и родители продолжают жить в России.









Фото: facebook.com/pabaduba





Напомним, украинские артисты на концертах в Польше собрали более миллиона гривен







