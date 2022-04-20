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20 апреля 22, 18:34
Как с годами изменился "краш" украинок - Алексей Арестович
Алексей Арестович
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Алексей Арестович в юности и сейчас: Как с годами изменился "краш" украинок
В Сети показали архивное черно-белое фото политика.

Советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича украинцы называют "главным успокоительным" во время войны, ведь его выступления успокаивают.

У украинок тем временем вырос интерес к его персоне, даже несмотря на то, что он с 2015 года женат на Анастасии Грибановой.

Так что "Зірковий шлях" нашел архивное черно-белое фото "краша" украинок и решил сравнить, как с годами изменился Арестович.


Алексей Арестович в юности и сейчас / instagram.com/zirkovyi_shlyah

Пользователи Instagram отметили, что внешность политика почти не изменилась. Они убеждены, что он и в юности был красавчиком, и сейчас тоже: "каждый казак из Украины – это краш", "красивый и умный", "красавец и в юности, и сейчас".

К слову, Арестович до того как стал успешным политиком, успел поработать актером в студии "Черный квадрат", снимался в рекламе, фильмах, сериалах. Также он выступал в качестве ведущего и семейного психолога.

Неудивительно, что в такие тяжелые для Украины времена его тихий и умеренный голос стал своеобразным "успокаивающим".

***

Алексей Николаевич Арестович – советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе, спикер ТКГ (Трехсторонняя контактная группа), советник главы Офиса Президента, актер, блоггер, военный и политический обозреватель. Организовал благотворительный фонд для предоставления психологической поддержки военным в зоне АТО.

Источник: tsn.ua
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