Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце?

В следующем году президент Украины Владимир Зеленский и его Первая леди Елена Зеленская отметят фарфоровую свадьбу - 20 лет супружеской жизни.





Пара поженилась 6 сентября 2003 года, и вместе они воспитывают двоих детей - дочь Александру и сына Кирилла.





Президент Украины трепетно относится к своей семье, браку и супруге, поэтому постоянно носит обручальное кольцо. Правда, делает это необычным образом.





По традиции это украшение надевают на безымянный палец, однако Владимир Александрович носит заветное кольцо на среднем пальце левой руки. Причину этому явлению президент рассказал ранее в СМИ.





"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние года. Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце", - говорит гарант.









Владимир Зеленский с женой Еленой / instagram.com/zelenskiy_official