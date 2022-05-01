Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню

Знаменитую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в кофейне Львова. Видео с Джоли распространило Вікна-новини.

Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.

С момента ее назначения Джоли совершала поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.



