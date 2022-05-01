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30 апреля 22, 22:36
Анджелина Джоли приехала во Львов. Зашла в местную кофейню
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев

Знаменитую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в кофейне Львова. Видео с Джоли распространило Вікна-новини.  

Джоли уже 19 лет является послом доброй воли ООН по делам беженцев.  

С момента ее назначения Джоли совершала поездки для встречи с беженцами в Сьерра-Леоне, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Камбодже, Пакистане, Намибии и Таиланде.  



Джоли опубликована дневники, которые она вела во время ее поездок в Сьерра-Леоне и Танзанию.

Анджелина Джоли посетила львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска, сообщает Укрзалізниця.
liga.net
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