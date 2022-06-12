Єгор Крутоголов розповів, хто з артистів покине Дизель Шоу

Актор і художній керівник Дизель Шоу Єгор Крутоголов розповів, хто з артистів із Росії та Білорусі може покинути шоу. Він зробив заяву в програмі Зірковий шлях.

Артист наголосив, що в гумористичному колективі ніхто не підтримує риторику Кремля. Зокрема, актори із Росії – Сергій Писаренко і Євген Нікішин.

"Те, що вони ніколи не підтримували путінську пропаганду, – це 100 відсотків. Вони не вважали українців нацистами. Вони нормальні пацани, з якими дружимо вже років 15-20. Ніколи в них не було імперських поглядів на Україну, вони наші", – заявив Крутоголов.

За його словами, Писаренко точно залишиться в Україні, а Нікішин, швидше за все, не повернеться в шоу.

"Женя зараз у Росії, у нього там сім'я, батьки, діти. Тому він там. Я думаю, йому теж по-своєму складно. Але нічого остаточно сказати не можна - війна ще триває. Женя в Росії. І мені здається, що він там і буде", – сказав Крутоголов.

У колективі також є три білоруси – Дмитро Танкович, Євген Сморигін і Марія Грицук. Актриса також, можливо, більше не з'явиться на сцені Дизель Шоу.

"Щодо Марусі, ситуація така – вона в Білорусі, і вона там і залишається. Найближчим часом не бачу можливості нашої співпраці. А щодо Сморигіна і Танковича – то це вже українці. Вони вже 15 років в Україні", – заявив Крутоголов.









Нагадаємо, раніше переможець шоу Розсміши коміка Віктор Вемуна звинуватив Дизель Шоу в расизмі через насмішки над темношкірими людьми.



