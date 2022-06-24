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Шоу-бизнес
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24 июня 22, 16:40
Помер Юра Шатунов. Опубліковано відео останніх хвилин життя
Юрій Шатунов
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Виконавець відпочивав із друзями, несподівано йому стало зле. Товариші відвезли артиста в найближчу поліклініку.
Російський співак і екс-соліст гурту Ласковый май Юрій Шатунов помер у четвер, 23 червня. У Мережі з'явилося відео останніх хвилин його життя.
 
На кадрах показано, як Шатунова вели від машини до лікарів. Він ледве пересувався та важко дихав. До лікарні його вже несли.
 
У медзакладі співак пробув близько 10 хвилин. Лікарі діагностували в Шатунова гострий трансмуральний інфаркт міокарда. Артиста намагалися привести до тями, але потім викликали швидку, щоб доставити в реанімацію. Дорогою в нього зупинилося серце.


Нагадаємо, Шатунову було 48 років. Останні роки життя він провів у Німеччині.
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