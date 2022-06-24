Помер Юра Шатунов. Опубліковано відео останніх хвилин життя

Російський співак і екс-соліст гурту Ласковый май Юрій Шатунов помер у четвер, 23 червня. У Мережі з'явилося відео останніх хвилин його життя.

На кадрах показано, як Шатунова вели від машини до лікарів. Він ледве пересувався та важко дихав. До лікарні його вже несли.

У медзакладі співак пробув близько 10 хвилин. Лікарі діагностували в Шатунова гострий трансмуральний інфаркт міокарда. Артиста намагалися привести до тями, але потім викликали швидку, щоб доставити в реанімацію. Дорогою в нього зупинилося серце.









Нагадаємо, Шатунову було 48 років. Останні роки життя він провів у Німеччині.







