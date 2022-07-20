Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
19 июля 22, 16:09
Померла Руслана Писанка
Руслана Писанка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руслана Писанка померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу.
Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі. Писанці було 56 років. 

Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел. 

Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руся повернулась на телебачення у "Твій день" рік тому.

"Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про Руслану Писанку 

Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.

Її батько Ігор Писанко — відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка 1973 року за документальний фільм "Радянська Україна".

1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю "режисер телебачення".

Брала участь у телепроєкті — "Жіночий клуб". Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним, після цього стала знаменитою. 


Фото: instagram.com/pisankaruslana

2006 року — учасниця телепроєкту "Танці зі зірками".

2008 року разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер". 



2010-го брала участь у телепроєкті "Зірка+Зірка" на "1+1",  співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.

2017 року бере участь у 7 сезоні "Зважені та щасливі" на "СТБ" як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.


Фото: instagram.com/pisankaruslana

Далі — вела програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" та шоу на 1+1 "Твій День".

Знімалася у кіно в Україні, в Росії, а також у Польщі та Нідерландах.

Від 2012 року одружена із бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала. 


Фото: Сергій Мельниченко

Лауреатка Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі "Москаль-чарівник", нагороджена Орденом Святого Володимира.

Джерело: tsn.ua
Ещё по теме:
47-летняя Руслана Писанка связала себя узами брака
Руслана Писанка снова вышла замуж
Писанка показала ласточку на презентации шоу «Вышка» (ФОТО)
Руслана Писанка организовала фуршет в целях похудения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей