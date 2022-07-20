Померла Руслана Писанка

Не стало відомої телеведучої Руслани Писанки. Вона померла сьогодні, 19 липня, вночі. Писанці було 56 років.





Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел.





Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руся повернулась на телебачення у "Твій день" рік тому.





"Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні.





Що відомо про Руслану Писанку





Руслана Ігорівна Писанка (Писанко) — українська актриса та телеведуча. Народилася 17 листопада 1965 року у Києві.





Її батько Ігор Писанко — відомий кінооператор, лауреат премії Шевченка 1973 року за документальний фільм "Радянська Україна".





1995 року Руслана закінчила режисерський факультет Київського державного інституту культури за спеціальністю "режисер телебачення".





Брала участь у телепроєкті — "Жіночий клуб". Вела прогноз погоди разом із Олексієм Дівєєвим-Церковним, після цього стала знаменитою.









Фото: instagram.com/pisankaruslana





2006 року — учасниця телепроєкту "Танці зі зірками".





2008 року разом із Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу "Службовий романс" на телеканалі "Інтер".













2010-го брала участь у телепроєкті "Зірка+Зірка" на "1+1", співала у дуеті з українським оперним та естрадним співаком Володимиром Гришком.





2017 року бере участь у 7 сезоні "Зважені та щасливі" на "СТБ" як сімейна пара з чоловіком Ігорем Ісаковим.









Фото: instagram.com/pisankaruslana





Далі — вела програми "Погода від Руслани Писанки" на радіостанції "Ретро FM Україна" та шоу на 1+1 "Твій День".





Знімалася у кіно в Україні, в Росії, а також у Польщі та Нідерландах.





Від 2012 року одружена із бізнесменом Ігорем Ісаковим. Дітей не мала.









Фото: Сергій Мельниченко





Лауреатка Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі "Москаль-чарівник", нагороджена Орденом Святого Володимира.



