Сооснователь Google разводится из-за романа жены с Маском

У главы Tesla Илона Маска был краткий роман с женой миллиардера Сергея Брина. Это разрушило дружеские отношения между ними и побудило соучредителя Google подать на развод, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сергей Брин в январе после трех лет брака решил расстаться со своей женой Николь Шанахан, сославшись на "непримиримые разногласия". Это произошло после того, как он узнал о коротком романе жены с Маском, уверяет WSJ.

По информации газеты, любовная связь между Маском и Шанаганом возникла в начале декабря 2021 года после встречи на фестивале искусств Art Basel в Майами. В то время брак Брина уже развалился, но он еще продолжал жить вместе с женой, утверждает собеседник WSJ. В заявлении датой развода значится 15 декабря.

Источники также рассказывают, что в начале этого года Маск извинился перед Брином, "моля о прощении" на одном колене. И Брин якобы простил его, но все еще разговаривает с Маском лишь периодически.

Раньше они были близкими друзьями. Маск рассказывал, что много лет регулярно приходил в гости в Брин. В 2008 году Брин во время финансового кризиса дал Маску $500 000 для Tesla, а в 2015 году Маск подарил соучредителю Google один из первых своих электромобилей.

Брин и Шанахан поженились в 2018 году, у пары есть трехлетняя дочь. По данным WSJ, Шанахан в рамках развода требует более $1 млрд.





В июне сообщалось, что Маск заставил всех сотрудников Tesla вернуться в офисы, но они там не поместились .