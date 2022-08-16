Мэр Киева Виталий Кличко разводится с женой

Об этом мэр Киева рассказал в интервью изданию Бабель.





"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - сказал Виталий Кличко.





По его словам, развод – это "желание обеих сторон".





"У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – сказал мэр столицы.





На вопрос, свободно ли его сердце, мэр столицы ответил: "Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?"





"Дети учатся, они уже достаточно взрослые. Брат – понятно, чем занимается, привлекает помощь. Кстати, я предложил ему систематизировать информацию и сделать небольшой отчет. Все удивятся, насколько он эффективно работает в этой сфере. И не слишком это афишируя — потому что таков был его выбор", — прокомментировал Кличко вопрос о семье. Мэр Киева добавил, что его матери сделали операцию и через неделю она вернется в Киев.



Виталий и Наталья Кличко поженились в 1996 году. У пары есть трое детей: Егор-Дениел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005).





Сама Наталья живет в Германии. Сейчас он находится в Гамбурге, там посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Дети учатся за границей.



