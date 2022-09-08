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7 сентября 22, 22:17
Зеленські відзначили 19-ту річницю весілля. ФОТО
Вчора, 6 вересня 2022 року, сім'я Зеленських відзначила 19-ту річницю весілля, яку ще називають гранатовою.
Відомо, що Володимир і Олена Зеленська познайомилися ще в школі, і тільки в 2003 році вони офіційно оформили свої стосунки.
Володимир і Олена Зеленські / скріншот Instagram
Уже в 2004 році у них народилася дочка Олександра, а в 2013 - син Кирило. Варто відзначити, що у президента України дуже талановиті діти.
Наприклад, дочка Олександра в 2014 році знімалася у фільмі "8 нових побачень" в ролі Саші, дочки головного героя, а в 2016 році брала участь в шоу "Розсміши коміка. Діти" і виграла 50 000 гривень.
Сім'я Зеленських / instagram.com/olenazelenska
До того як Зеленський став президентом, він разом з дружиною займався Студією "Квартал 95". Після того, як його обрали гарантом країни, він відійшов від бізнесу і почав займатися справами України. Здавалося, життя подружжя Зеленських складалася прекрасно, поки Росія не вирішила напасти на Україну 24 лютого.
Якщо раніше в соціальних мережах можна було побачити їх щасливими, то зараз помітно, що і Володимир, і Олена знатно втомилися. Вони залишилися в країні, навіть в той час, коли тут йдуть активні бойові дії. Але попри все вони продовжують боротися за незалежність України.
Олена Зеленська на обкладинці Vogue / Фото - instagram.com
Володимир Зеленський / president.gov.ua
Нагадаємо, раніше Олена Зеленська захистила чоловіка від нападок.
Перша леді України розповіла, що її дуже ображає, коли люди кажуть, що її чоловік Володимир Зеленський змінився за час президенства.
Вона зазначила, що він такий, як і завжди. І навіть якби він залишався досі актором комедійного жанру, то все одно не вчинив би інакше, якби в країні почалася війна.
"Він та сама людина, якою я його знала завжди. Ніяк по-іншому він би не вчинив", - сказала Олена Зеленська в інтерв'ю BBC.
Джерело: unian.ua