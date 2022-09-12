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12 сентября 22, 20:40
Росіяни хотіли зірвати концерт Олі Полякової в Ізраїлі
Українська співачка Оля Полякова розповіла, що росіяни намагалися зірвати її концерт в Ашдоді, Ізраїль. Під час благодійного виступу зірка розповідала історії про війну в Україні.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, співачка поділилася, що носить на руці браслет, який їй подарувала дівчинка з Маріуполя.
За словами зірки, маленька українка разом з батьками перебувала у драмтеатрі, коли туди влучила російська ракета. Дівчина з сім'єю вижила. Тож коли дитина побачила свою улюблену співачку, то подарувала їй браслет, який плела у підвалі.
Тоді Оля пообіцяла, що зніме його лише після перемоги України.
Однак, під час розповіді щемливої історії стався інцидент, на який співачка звернула увагу зі сцени. Комусь з присутніх глядачів не сподобалась правда про вторгнення Росії в Україну.
"Коли відбулося російське вторгнення в Україну, всі були страшенно налякані, розбиті… Це що таке? Хтось не знає цієї інформації? Українці, ви тут?" - написала співачка.
За словами Полякової, попри спробу зірвати її концерт з боку декількох прихильників Путіна, на концерті вона відчула неймовірну підтримку України від глядачів
Джерело:.rbc.ua/