Росіяни хотіли зірвати концерт Олі Полякової в Ізраїлі

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що росіяни намагалися зірвати її концерт в Ашдоді, Ізраїль. Під час благодійного виступу зірка розповідала історії про війну в Україні.





Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.





Зокрема, співачка поділилася, що носить на руці браслет, який їй подарувала дівчинка з Маріуполя.





За словами зірки, маленька українка разом з батьками перебувала у драмтеатрі, коли туди влучила російська ракета. Дівчина з сім'єю вижила. Тож коли дитина побачила свою улюблену співачку, то подарувала їй браслет, який плела у підвалі.





Тоді Оля пообіцяла, що зніме його лише після перемоги України.









Однак, під час розповіді щемливої історії стався інцидент, на який співачка звернула увагу зі сцени. Комусь з присутніх глядачів не сподобалась правда про вторгнення Росії в Україну.





"Коли відбулося російське вторгнення в Україну, всі були страшенно налякані, розбиті… Це що таке? Хтось не знає цієї інформації? Українці, ви тут?" - написала співачка.





За словами Полякової, попри спробу зірвати її концерт з боку декількох прихильників Путіна, на концерті вона відчула неймовірну підтримку України від глядачів



