11 сезонів. Як склалася доля усіх переможниць шоу Холостяк

На екрани в Україні вже вийшло 11 сезонів проєкту, проте чи склалося життя переможниць Холостяка? Хто з дівчат були щасливі з Холостяком та хто залишився з обранцем ― читайте в матеріалі.





Новий 12 сезон Холостяка виходить в Україні 30 вересня. Напередодні початку нової історії пропонуємо згадати, як склалося життя переможниць 11 сезонів Холостяка в Україні. Чому дівчата розійшлися зі своїми обранцями, та чи знайшли вони своє щастя після проєкту.





1 сезон ― Олександра Шульгіна









Олександра Шульгіна / Фото: instagram.com/alessandra_shulgina





У 2011 році вийшов перший сезон Холостяка, і Олександра Шульгіна боролася за серце завидного партнера ― Макса Чмерковського. Незважаючи на те, що пара склалася, протрималася вона не більше місяця після фіналу, про що вони розповіли на підсумкових випусках. Після спілкування поза проєктом, Макс та Олександра розчарувалися одне в одному.





Зараз Олександра Шульгіна ― йога-тренер та коуч для жінок, написала книгу, щаслива в особистому житті й у червні стала мамою.





2 сезон ― Олена Ряснова









Олена Ряснова / Фото: instagram.com/olena_tutova_riasnova/





Другий Холостяк ― родич родини Романових Френсіс Метью подарував каблучку Олені Рясновій. Пара прожила разом у Києві деякий час, проте швидко розійшлася. Олена Ряснова незабаром вийшла заміж за українця із Запоріжжя. Вона щаслива та веде непублічний спосіб життя.





3 сезон ― Анна Козир

















Анна Козир / Фото: instagram.com/anna_kozyr/





Пластичний хірург Андрій Іскорнєв вибрав Анну Козир в третьому сезоні, проте їх стосунки не тривали довго. Анна зайнялася власним життям, вона позиціонує себе як музикантку, акторку та пише пісні. Також вона захоплюється спортом. У 2019 році вона вийшла заміж, а в 2022 році повідомила, що має народжувати цієї осені.





4 сезон ― Анна Селюкова





Анна Селюкова / Фото: instagram.com/anna_selyukova/





У 4 сезоні Холостяка перемогла Анна Селюкова, проте пристрасті із Костянтином Євтушенком тривали недовго. Незабаром вони спілкувалися тільки по СМС. Проте потім бізнес-вумен зустріла чемпіона з покера, стосунки із яким змінили її життя. Вона вийшла на новий рівень у бізнесі, стала більш активною у соцмережах, а всі захоплюються її другою половинкою.





5 сезон ― Марина Кіщук









Марина Кіщук / Фото: instagram.com/marina.kishchuk/





Футболіст Сергій Мельник віддав своє серце Марині Кіщук, проте його спосіб життя та постійні подорожі погано вплинули на стосунки. Через деякий час пара змушена була розійтися через неможливість любові на відстані. Марина Кіщук зіграла пишне весілля з Олегом Івоніним.





6 сезон ― Альона Лесик





Альона Лесик / Фото: instagram.com/alona_lesik_/





Іраклі Макацарія був вражений моделлю Альоною Лесик, і вони пробули разом близько року. Проте, незважаючи на прекрасний початок, відбувся розрив, який був болісний для дівчини. Вона продовжує займатися модельним бізнесом, проте не показує в соцмережах, чи зустрічається вона з кимось серйозно.





7 сезон ― Ліда Немченко









Ліда Немченко / Фото: instagram.com/lida_niemchenko/





Плавець Дмитро Черкасов не зміг втримати Ліду Немченко ― вони розійшлися дуже швидко, і ініціаторкою була саме вона. Точну причину вони не назвали, хоч і ходили слухи про зраду. Ліда веде непублічний спосіб життя, і точно невідомо, з ким вона пов’язала життя після проєкту.





8 сезон ― Іванна Гончарук









Іванна Гончарук / Фото: instagram.com/ivannahoncharuk/





Із Холостяком Рожденом Анусі переможниця Іванна Гончарук не знайшла спільну мову одразу після знімання проєкту. Дівчина має власний бізнес із організації свят, а скоро після шоу знайшла своє справжнє кохання та вийшла заміж, а пізніше народила дитину.









9 сезон ― Дар’я Квіткова









Дар'я Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova/













Дар’я Квіткова ― єдина переможниця Холостяка, яка знайшла своє кохання на проєкті й вийшла заміж за ведучого та редактора Нікіту Добриніна. Вона народила йому сина, якого назвали Левом й підтримує його рішення допомагати ЗСУ.





10 сезон ― Даша Ульянова





Даша Улянова / Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa/





Модель та спортсменка Даша Ульянова стала дамою серця пілота Макса Михайлюка, проте вони розійшлися протягом місяця після закінчення знімання через розбіжності у ставленні до стосунків. Для Даші воно було дуже болісне, вона не афішує своє особисте життя, в той час як Макс одружився з дівчиною, з якою познайомився в Instagram.





11 сезон ― Анна Богдан









Анна Богдан / Фото: instagram.com/hannastorozhuk/





Переможниця Холостяка-11 Анна Богдан більше року була разом із бізнесменом із Харкова Михайлом Заливакою. Пара була щаслива, й вони надихалися одне одним, про що не раз казали в інтерв'ю. Проте влітку 2022 року пара оголосила про розрив стосунків без пояснень. Пізніше Анна відзначила, що закінчення стосунків ― її остаточне рішення, яке далося їй дуже важко.



