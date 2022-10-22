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21 октября 22, 22:18
Актор із "Зоряних воєн" зібрав для України "Армію дронів"
Марк Хемілл
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Марк Хемілл є одним з амбасадорів платформи United24.
Американський актор Марк Хемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у фільмах "Зоряні війни", заявив про те, що Україна отримала понад 500 дронів з моменту його приєднання до фандрейзингової платформи United24 в якості амбасадора. 

Про це пише Bloomberg.

"Дуже просто: Україні потрібні безпілотники. Вони визначають результат війни, вони захищають свою землю, свій народ, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі. Я був дійсно шокований, тому що вони дають мені ці оновлення принаймні два або три рази на тиждень про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 дронів відтоді, як я почав це", – поділився Хемілл.

Хемілл приєднався до проекту United24 в якості амбасадора після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Він став першим послом, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників на "Армію дронів".

Платформа United24: хто став амбасадором

Нагадаємо, 18 жовтня 2022 року стало відомо, що абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Він зосередиться на підтримці напрямку "відновлення України".

Також амбасадорами платформи є володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" і "Пібоді" Барбра Стрейзанд і відома американська група Imagine Dragons. Зазначається, що група просуватиме напрямок медичної допомоги. 

Джерело: unian.ua
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