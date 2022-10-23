Чмерковський висловився про Влада Яму

Відомий хореограф і головний герой першого сезону шоу "Холостяк" Макс Чмерковський розповів, що він думає про колегу Влада Яму, який прийняв рішення покинути Україну під час повномасштабної війни. В інтерв'ю Славі Дьоміну він пояснив свою позицію.





"Я вважаю, що ні. Я не знаю, чи маю я право на цю думку. Я ж не Дікусар, я не Салем. Якби я мав це право, я б сказав, що я не згоден з цим рішенням", - прокоментував хореограф.





Зазначимо, Влад Яма покинув Україну ще до того, як чоловікам офіційно заборонили виїжджати за кордон.









Хореограф Влад Яма / фото instagram.com/vladyama_official





Нагадаємо, нещодавно дружина Влада Ями Ліліана відповіла на критику коментаторів про те, що її чоловік відсиджується за кордоном. Вона підкреслила, що це його вибір, він піклується про безпеку сина. Також жінка попросила поважати рішення Влада Ями.



