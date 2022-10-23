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Шоу-бизнес
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23 октября 22, 11:27
На аукционе продали последнее письмо Джона Леннона
письмо Джона Леннона
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Письмо было написано музыкантом своему бухгалтеру Барри Николсу и датировано 8 декабря 1980 года.
Письмо было написано музыкантом своему бухгалтеру Барри Николсу и датировано 8 декабря 1980 года. Последнее письмо Джона Леннона с его подписью, написанное за несколько часов до смерти, продали с аукциона почти за 64 тысячи долларов. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает TMZ.

Письмо адресовано Барри Николсу, бухгалтеру Леннона. В нем музыкант перечислил имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне.
То самое собрание, о котором идет речь, прошло в Лондоне спустя девять дней после гибели Леннона.

Торги были объявлены 5 октября, они длились 17 дней. Покупатель предпочел остаться неизвестным.



Напомним, что солистка Go_A Екатерина Павленко исполнила культовую песню Джона Леннона Imagine вместе с итальянской артисткой Gaia в Италии перед футбольным матчем между командами Ювентус и Интер.

Ранее очки Джона Леннона были проданы на ауционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов). 
Korrespondent
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