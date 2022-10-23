На аукционе продали последнее письмо Джона Леннона

Письмо адресовано Барри Николсу, бухгалтеру Леннона. В нем музыкант перечислил имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне.

То самое собрание, о котором идет речь, прошло в Лондоне спустя девять дней после гибели Леннона.





Торги были объявлены 5 октября, они длились 17 дней. Покупатель предпочел остаться неизвестным.













Напомним, что солистка Go_A Екатерина Павленко исполнила культовую песню Джона Леннона Imagine вместе с итальянской артисткой Gaia в Италии перед футбольным матчем между командами Ювентус и Интер.





Ранее очки Джона Леннона были проданы на ауционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов).