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23 октября 22, 11:27
На аукционе продали последнее письмо Джона Леннона
Письмо адресовано Барри Николсу, бухгалтеру Леннона. В нем музыкант перечислил имена трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне.
То самое собрание, о котором идет речь, прошло в Лондоне спустя девять дней после гибели Леннона.
Торги были объявлены 5 октября, они длились 17 дней. Покупатель предпочел остаться неизвестным.
Напомним, что солистка Go_A Екатерина Павленко исполнила культовую песню Джона Леннона Imagine вместе с итальянской артисткой Gaia в Италии перед футбольным матчем между командами Ювентус и Интер.
Ранее очки Джона Леннона были проданы на ауционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов).