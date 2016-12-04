ТОП-10 самых некрасивых звездных ног (ФОТО)

Но даже у признанных красавиц имеются недостатки. Например, далеко не все из них могут похвастать идеальными ножками.

ТОП-10 самых некрасивых звездных ногДлинные, стройные и ухоженные ноги – мечта любой женщины. И знаменитости в этом смысле не исключение. Однако даже самые дорогостоящие стилисты не могут исправить того, чем наградила природа. Итак…

Дженнифер Энистон













Любимицу Америки все привыкли видеть в отличной форме – с плоским животиком и стройными ножками.







Но стоит подойти поближе, и сразу становится видно, что ноги Дженнифер Энистон обезображенны жутковатой сеткой вен и сосудов.

Анджелина Джоли









Анджелина – многодетная мать, общественный деятель и к тому же исполнительница ролей с многочисленными трюками. Сложно представить, что звезда управляется с таким множеством дел, передвигаясь на жилистых ножках-спичках.





Мнение критиков: «Если ей удается возглавлять рейтинги самых сексуальных женщин мира с такими ногами, то остальной прекрасной половине человечества точно не стоит волноваться по поводу своей фигуры!»











Сара Джессика Паркер









Главная героиня «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер на пятом десятке лет может похвастать стройной как у девушки фигурой и безупречным вкусом в выборе нарядов. Портят эту идиллическую картину только безобразно выступающие старческие вены на ногах.





Виктория Бэкхем









Викторию Бэкхем привыкли считать иконой стиля, её фотографиями пестрят все модные журналы. Но вот соотечественники Пош дали звезде звание «знаменитости с самыми страшными ногами». И, кажется, не зря – подагрический сустав на ножках Виктории начал расти и уродливо искривляться. Узконосые тесные туфли с высоченной шпилькой сделали свое дело.

Клаудия Шиффер









Знаменитая топ-модель, похоже, не обременена комплексами по поводу собственной внешности. Репортеры заметили, что у Клаудии Шиффер на большом пальце не хватает половины ногтя. Этот дефект легко устраняется с помощью наращивания ногтей, однако Шиффер предпочитает не скрывать «естественной красоты» и спокойно носит босоножки.

Элизабет Херли









Если вы переживаете из-за появившейся мозоли на ноге, обратите внимание на британскую актрису Элизабет Херли. Ее ступни покрыты натоптышами и сухой шелушащейся кожей, однако это не мешает звезде выходить в свет в открытой обуви.

Келли Осборн









Сумев невероятно похудеть, Келли Осборн решила продолжить совершенствовать свое тело и пройти курс лазерного удаления татуировок, сделанных когда-то в состоянии алкогольного опьянения. Правда, если присмотреться к фигуре звезды внимательней, станет понятно, что не только татуировки мешают ей достичь идеала. Емкую фразу «ноги, как у штангиста» можно отнести именно к этой голливудской красавице.

Мишель Трахтенберг









Гены сыграли с актрисой злую шутку – её ноги столбиками стилистам сериала «Сплетница» постоянно приходится маскировать высоким каблуком или темными обтягивающими джинсами. Впрочем, в обычной жизни вне съемочной площадки звезда не придает своему недостатку большого значения, надевая гладиаторы на плоской подошве вместе с обтягивающими леггинсами и короткими юбками.

Пэрис Хилтон













Размер ступней светской львицы по разным сведениям колеблется от 40 до 43. При этом ножки Пэрис Хилтон знамениты еще и своей иксообразной формой. Однако гламурная наследница научилась скрывать свой изъян, фотографируясь со скрещенными ногами. В такой позе заметить недостатки практически невозможно, а высокие шпильки скрадывают размер не по-девичьи больших ступней.

Кейт Бекинсейл









Журнал Hello! Назвал эту британскую актрису первой красавицей Англии в 2002 году. А журнал Esquire - самой сексуальной женщиной из ныне живущих в 2009-ом. Непонятно только, почему Кейт покупает себе слишком маленькую обувь: ее мизинцы все время остаются «на улице».















