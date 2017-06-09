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Шоу-бизнес
Папарацци
6 июня 17, 10:28
Аллу Пугачеву госпитализировали из-за проблем с сердцем
Пугачева
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Певицу удалось заснять в одной из медицинских клиник.
По данным некоторых СМИ, артистка легла в НИИ имени Вишневского, где медики проверили состояние здоровья певицы. Другие издания пишут, что Пугачева перенесла серьезную операцию на сердце.

Так, Starhit.ru сообщает, что артистка обратилась в научно-исследовательский институт Москвы из-за проблем с сосудами. Некоторые издания сообщили, что хирурги лечебного учреждения обследовали знаменитость и приняли решение сделать Примадонне стентирование.

Однако позднее появилась информация, что артистке всего лишь провели коронарографию, а никакого хирургического вмешательства не потребовалось. С помощью этой процедуры диагностируют ишемическую болезнь сердца. По сообщениям специалистов, после анализа результатов обследования звезде разрешили уехать в отпуск в Латвию, где ее семья проводит каждое лето.

Пара остановилась на юрмальской вилле "Марта". Дом, который арендует Пугачева, находится неподалеку от дачи Лаймы Вайкуле. Муж Пугачевой Максим Галкин выложил в Инстаграме видео, как примадонна вместе с Вайкуле обедают в прибрежном ресторане.



Это не первая операция певицы на сердце. В 2010 году ей установили 4 стента. В 2008 году состоялась первая операция Пугачевой.

источник: neskuchno-news.com

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