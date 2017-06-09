Аллу Пугачеву госпитализировали из-за проблем с сердцем

По данным некоторых СМИ, артистка легла в НИИ имени Вишневского, где медики проверили состояние здоровья певицы. Другие издания пишут, что Пугачева перенесла серьезную операцию на сердце.





Так, Starhit.ru сообщает, что артистка обратилась в научно-исследовательский институт Москвы из-за проблем с сосудами. Некоторые издания сообщили, что хирурги лечебного учреждения обследовали знаменитость и приняли решение сделать Примадонне стентирование.





Однако позднее появилась информация, что артистке всего лишь провели коронарографию, а никакого хирургического вмешательства не потребовалось. С помощью этой процедуры диагностируют ишемическую болезнь сердца. По сообщениям специалистов, после анализа результатов обследования звезде разрешили уехать в отпуск в Латвию, где ее семья проводит каждое лето.





Пара остановилась на юрмальской вилле "Марта". Дом, который арендует Пугачева, находится неподалеку от дачи Лаймы Вайкуле. Муж Пугачевой Максим Галкин выложил в Инстаграме видео, как примадонна вместе с Вайкуле обедают в прибрежном ресторане.







