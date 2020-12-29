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Шоу-бизнес
Папарацци
28 декабря 20, 11:53
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт. ФОТО
Холостячка Мішина
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Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", заінтригувала зовнішнім виглядом
Як передає Politeka.net, знімком поділився комік і її обранець на шоу Олександр Еллерт на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора на пост-шоу забули про дещо розповісти", - йдеться у підписі до фото.

А поділиться дійсно було чим. На опублікованому знімку Еллерт цілує "вагітну" кохану в кругленький животик.


 
Варто відзначити, що не так давно Олександр поділився у своїх сторіс кадрами, на яких пара підбирає сукню до весілля. У підсумку вибір актриси припав на червону сукню.



"Ти будеш вибирати? Червоне? Як вам, якщо Ксю буде в такій сукні на весілля?",- поцікавився переможець "Холостячки" за кадром.

Раніше ми повідомляли, що українці досі обговорюють вибір Мішиної. Чи залишилася Ксенія зі своїм обранцем, остаточно розкрилося під час пост-шоу через тиждень після фіналу.

Багато користувачів почали журити актрису - мовляв, зробила невірний вибір, на що та гостро відреагувала.

Як виявилося, пара навіть живе разом.

За словами Мішиної, вона зробила вибір серцем і дійсно полюбила чоловіка.

Источник: sport.politeka.net/
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