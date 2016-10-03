Ким Кардашьян взяли в заложницы в Париже

Сперва на Неделе высокой моды, проходящей сейчас в Париже, скандальный украинский журналист поцеловал её пятую точку, якобы протестуя против её искусственной красоты, а несколько часов назад неизвестные злоумышленники, переодетые в форму полицейских, взяли её в заложники в номере отела, где звезда реалити-шоу отдыхала после насыщенного дня.





Как сообщает издание CNN, преступники удерживали Ким в плену, угрожая ей огнестрельным оружием.





Узнав о том, что произошло с супругой, Канье Вест прервал свой нью-йоркский концерт и помчался на другой континент.





«Извините, у меня срочные семейные обстоятельства, и я обязан прервать шоу» — сказал Канье поклонникам и удалился со сцены. Не все поклонники Веста с пониманием отнеслись к его уходу, многие жалуются в социальных сетях, что заплатили за билеты по 300 долларов и деньги им не вернули Люди чувствуют себя обманутыми и возмущаются.





Представитель Кардашьян уже сообщил, что Ким уже освобождена, она не пострадала физически, но всё ещё находится в тяжёлом эмоциональном состоянии.





«Ким Кардашьан Вест удерживалась в заложницах своего отельного номера в Париже пятью мужчинами, переодетыми в костюмы полицейских. Её трясёт от пережитого ужаса, хотя физически она не пострадала» — говорится в заявлении.





СМИ разузнали, что злоумышленники проникли в номер около трёх часов ночи по местному времени. Они успели похитить драгоценности Ким на миллионы долларов, и успели скрыться. Где в это время была хвалёная охрана Кардашьян (теперь уже, наверно, бывшая) — пока неизвестно.



