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3 октября 16, 15:31
Ким Кардашьян взяли в заложницы в Париже
Ким Кардашьян
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Этот визит в самый романтический город в мире американская телезвезда Ким Кардашьян запомнит надолго.
Сперва на Неделе высокой моды, проходящей сейчас в Париже, скандальный украинский журналист поцеловал её пятую точку, якобы протестуя против её искусственной красоты, а несколько часов назад неизвестные злоумышленники, переодетые в форму полицейских, взяли её в заложники в номере отела, где звезда реалити-шоу отдыхала после насыщенного дня.

Как сообщает издание CNN, преступники удерживали Ким в плену, угрожая ей огнестрельным оружием. 

Узнав о том, что произошло с супругой, Канье Вест прервал свой нью-йоркский концерт и помчался на другой континент. 

«Извините, у меня срочные семейные обстоятельства, и я обязан прервать шоу» — сказал Канье поклонникам и удалился со сцены. Не все поклонники Веста с пониманием отнеслись к его уходу, многие жалуются в социальных сетях, что заплатили за билеты по 300 долларов и деньги им не вернули Люди чувствуют себя обманутыми и возмущаются. 

Представитель Кардашьян уже сообщил, что Ким уже освобождена, она не пострадала физически, но всё ещё находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. 

«Ким Кардашьан Вест удерживалась в заложницах своего отельного номера в Париже пятью мужчинами, переодетыми в костюмы полицейских. Её трясёт от пережитого ужаса, хотя физически она не пострадала» — говорится в заявлении. 

СМИ разузнали, что злоумышленники проникли в номер около трёх часов ночи по местному времени. Они успели похитить драгоценности Ким на миллионы долларов, и успели скрыться. Где в это время была хвалёная охрана Кардашьян (теперь уже, наверно, бывшая) — пока неизвестно.

Источник: http://www.starslife.ru/
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