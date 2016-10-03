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3 октября 16, 21:45
Пранкер Седюк о вооруженном нападении на Кардашян (ФОТО)
Ким Кардашян
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Известный украинский журналист и пранкер Виталий Седюк предположил, что Ким Кардашян могла сама себе устроить вооруженное нападение.
40-летняя звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашян, которая хочет подать в суд на Виталия Седюка, за то что он попытался поцеловать ее ягодицы, была ограблена в отеле Парижа (Франция).

В номер Ким ворвались пятеро переодетых в полицейскую форму мужчин. Вооруженные грабители, связали Ким, угрожали пистолетом и забрали шкатулку с драгоценностями, которые оцениваются в шесть миллионов евро (180 миллионов гривен), а также кольцо Кардашян стоимостью в четыре миллиона евро (120 миллионов гривен).

Пранкер Седюк на своей соцстраничке прокомментировал неприятный инцидент с Ким и предположил, что Кардашян сама могла организовать преступление против себя.

Очень часто знаменитостям дают драгоценности, которые стоят миллионы долларов, чтобы они их одели на красную дорожку для рекламы. Иногда звезды сами “грабят“ себя, чтобы не возвращать эти драгоценности в магазин. Как мы ранее уже слышали похожую новость о Шэрон Стоун в Каннах. Я ничего не говорю, пока полиция не проведет полное расследование. Но я хочу указать на то, что такой сценарий возможен и должен быть рассмотрен французскими властями“, –написал Виталий Седюк.

Напомним, охрана Ким Кардашян избила украинского пранкера.

Смотри онлайн, как Виталий Седюк попытался поцеловать Ким Кардашян в ягодицы:



Источник: ivona
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