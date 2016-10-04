Синди Кроуфорд поделилась романтическим фото

В СМИ то и дело появляются новости о расставаниях и громких звездных разводах. Тем не менее, есть те, кому удалось не только достичь успеха в карьере, но также сохранить семью и теплые отношения.





К таким парам можно смело отнести Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, чей брак длится уже много лет, и в семье которых растут замечательные дети: Кайя и Пресли.





На днях, супермодель в очередной раз доказала поклонникам, что по-прежнему влюблена и счастлива со своим мужем посредством романтического снимка, на котором сложно не заметить искру, горящую между супругами.











