Артистка Елена Кравец не так давно стала мамой. Отметим, что у неё родилась двойня. Но долго в декрете она не задержалась. Актриса вновь вышла на сцену.





Елена Кравец впервые после рождения детей вышла на сцену – появилась в полуфинале юмористической передачи "Лига смеха". Напомним, что Кравец – член жюри юмористического шоу и тренер двух команд.





Артиска поделилась с журналистами своими первыми впечатлениями по поводу возвращения на работу. Елена отметила, что вернуться в привычный ритм – замечательно. Она готова к работе, а детей оставила под присмотром.



















