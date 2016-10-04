Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.88
USD
25.87
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 октября 16, 15:01
Елена Кравец впервые после рождения детей вышла на сцену
Елена Кравец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
5/5 (1 голос)
Елена Кравец недавно стала многодетной мамой.
Артистка Елена Кравец не так давно стала мамой. Отметим, что у неё родилась двойня. Но долго в декрете она не задержалась. Актриса вновь вышла на сцену.

Елена Кравец впервые после рождения детей вышла на сцену – появилась в полуфинале юмористической передачи "Лига смеха". Напомним, что Кравец – член жюри юмористического шоу и тренер двух команд.

Артиска поделилась с журналистами своими первыми впечатлениями по поводу возвращения на работу. Елена отметила, что вернуться в привычный ритм – замечательно. Она готова к работе, а детей оставила под присмотром.





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Сергей Лазарев упал в обморок во время концерта (ВИДЕО)
Елена Кравец показала округлившийся животик (ФОТО)
Елена Кравец стала дизайнером
Сивохо показал, как выглядит беременная Елена Кравец (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Виторган в Сети шутит над беременной женой (ФОТО)
noimageБлейк Лайвли через два дня после родов на свадьбе подруги
noimageБрэд Питт упал духом
noimageСинди Кроуфорд поделилась романтическим фото
noimageРоскошная Ирина Шейк в новой фотосессии (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...