Рэпер Серёга задержан в аэропорту Внуково

На западе день через день происходят какие-то криминальные разборки с применением оружия и прочее. Теперь же, в отечественных СМИ обсуждаемой персоной номер один сегодняшнего дня стал рэпер Серега.





Известный исполнитель был задержан стражами правопорядка в аэропорте Внуково. Основанием для задержания послужило сообщение о минировании одного из вылетающих в Минск самолетов.





Полиции быстро удалось выяснить, что имя сообщавшего о минировании Сергей Пархоменко. Именно это настоящее имя Сереги. Представители певца подтвердили, что сегодня в районе 10 часов утра исполнитель должен был вылетать из России в Белоруссию, однако никаких новых сообщений от него они не получали.



