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Шоу-бизнес
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6 октября 16, 15:00
Рэпер Серёга задержан в аэропорту Внуково
Сергей Пархоменко
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Необычное развитие событий… Новости о каких-то правонарушениях звездами мы привыкли получать из-за границы.
На западе день через день происходят какие-то криминальные разборки с применением оружия и прочее. Теперь же, в отечественных СМИ обсуждаемой персоной номер один сегодняшнего дня стал рэпер Серега.

Известный исполнитель был задержан стражами правопорядка в аэропорте Внуково. Основанием для задержания послужило сообщение о минировании одного из вылетающих в Минск самолетов. 

Полиции быстро удалось выяснить, что имя сообщавшего о минировании Сергей Пархоменко. Именно это настоящее имя Сереги. Представители певца подтвердили, что сегодня в районе 10 часов утра исполнитель должен был вылетать из России в Белоруссию, однако никаких новых сообщений от него они не получали.

Источник: http://www.starslife.ru/
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