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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 ноября 16, 11:46
Сара Джессика Паркер рассказала об абсолютной эйфории
Сара Джессика Паркер
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Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) точно знает, что такое счастье.
И это неудивительно, ведь у актрисы весьма успешная карьера, прекрасные отношения с мужем и трое замечательных детей. И именно дети – главное для знаменитости.

Сара стала звездой нового номера модного издания The Edit. Актриса приняла участие в стильной фотосессии и откровенно рассказала о своей семье. Сейчас 51-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" растит 14-летнего сына Джеймса и 7-летних дочерей-близнецов Марион и Табиту. Причем девочек родила суррогатная мать.

Несмотря на то что актриса решилась прибегнуть к помощи суррогатной матери, она настаивает, что именно рождение ребенка стало для нее самым счастливым моментом в жизни.

"Если бы я могла повторить самый счастливый момент в жизни – это было бы рождение ребенка. Но у меня получилось только один раз. И это было потрясающе. Мне казалось, что в этот момент все вокруг, весь мир застыл, время остановилось. В этот момент в моей жизни были только я, мой муж и сын. И это была абсолютная эйфория".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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