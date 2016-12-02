Полиция Москвы отпустила Дидье Маруани после допроса

Московские полицейские после дополнительного опроса, длившегося шесть часов, отпустили лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, разрешив Маруани покинуть Россию.

Как сообщает в пятницу, 2 декабря, РБК, ссылаясь на адвоката Маруани Людмилу Айвар, следователи после шестичасовой беседы не предъявили никаких обвинений Маруани и Трунову.





По словам адвоката, уже сегодня Маруани покинет Россию. Исполнителю вернули личные вещи, изъятые при задержании.





Как сообщал Корреспондент.net, лидера группы Space Маруани задержали в Москве 29 ноября.



