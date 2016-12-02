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2 декабря 16, 11:51
Полиция Москвы отпустила Дидье Маруани после допроса
Дидье Маруани
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Лидеру группы Space не предъявили никаких обвинений.
Лидеру группы Space не предъявили никаких обвинений.

Московские полицейские после дополнительного опроса, длившегося шесть часов, отпустили лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, разрешив Маруани покинуть Россию.

Как сообщает в пятницу, 2 декабря, РБК, ссылаясь на адвоката Маруани Людмилу Айвар, следователи после шестичасовой беседы не предъявили никаких обвинений Маруани и Трунову. 

По словам адвоката, уже сегодня Маруани покинет Россию. Исполнителю вернули личные вещи, изъятые при задержании.

Как сообщал Корреспондент.net, лидера группы Space Маруани задержали в Москве 29 ноября. 
Korrespondent
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