Елена Кравец рассказала, как ей удалось похудеть после родов

Елена Кравец родила двойняшек Ваню и Катю 15 августа, но уже может похвастаться прекрасной физической формой. В интервью для Светской Жизни актриса рассказала, как создавалась ее коллекция одежды для беременных и что помогло ей избавиться от лишнего веса.





Елена выступала в качестве модели для каталога одежды и помогала закройщицам советами: где нужно разгладить шов, а где – ослабить резинку.





Идея создания коллекция родилась в тот момент, когда Елена уже была беременна и столкнулась с тем, что ей нечего носить. Женщине хочется всегда быть красивой, и период беременности – не исключение, поэтому Кравец пришла к выводу: если красивой и качественной одежды нет, ее необходимо пошить.



