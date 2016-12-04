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4 декабря 16, 22:00
Елена Кравец рассказала, как ей удалось похудеть после родов
Елена Кравец родила двойняшек Ваню и Катю 15 августа, но уже может похвастаться прекрасной физической формой. В интервью для Светской Жизни актриса рассказала, как создавалась ее коллекция одежды для беременных и что помогло ей избавиться от лишнего веса.
Елена выступала в качестве модели для каталога одежды и помогала закройщицам советами: где нужно разгладить шов, а где – ослабить резинку.
Идея создания коллекция родилась в тот момент, когда Елена уже была беременна и столкнулась с тем, что ей нечего носить. Женщине хочется всегда быть красивой, и период беременности – не исключение, поэтому Кравец пришла к выводу: если красивой и качественной одежды нет, ее необходимо пошить.
А поддерживать форму Елене помогает пилатес. По ее словам, сейчас она чувствует себя как никогда хорошо – и в физическом, и в эмоциональном плане. К слову, Кравец не исключает вероятность еще одной беременности.
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Источник: ivona