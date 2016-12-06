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Шоу-бизнес
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6 декабря 16, 10:24
Елизавета ІІ направила письмо украинским школьникам
Елизавета ІІ
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Украинские ученики отправляли поздравление королеве Великобритании с её 90-летием.
Королева Великобритании отмечала свой день рождения несколько месяцев. Можно только представить сколько было поздравлений и подарков на честь её 90-летия.  

Также Елизавету II  поздравили и украинцы. А точнее, ученики бердянской общеобразовательной школы № 1.

Ученики отправили королеве Великобритании письмо с поздравлениями. А вот недавно получили ответное письмо от Елизаветы II.

Информация о письме от королевской семьи появилась на сайте школы.

И наконец мы дождались ответа! В своем письме Елизавета поблагодарила за теплые слова и поздравления. Эта открытка станет еще одной гордостью нашей школы и займет почетное место в школьном музее!
говорится в сообщении.





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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