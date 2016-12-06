Елизавета ІІ направила письмо украинским школьникам

Королева Великобритании отмечала свой день рождения несколько месяцев. Можно только представить сколько было поздравлений и подарков на честь её 90-летия.





Также Елизавету II поздравили и украинцы. А точнее, ученики бердянской общеобразовательной школы № 1.





Ученики отправили королеве Великобритании письмо с поздравлениями. А вот недавно получили ответное письмо от Елизаветы II.





Информация о письме от королевской семьи появилась на сайте школы.





И наконец мы дождались ответа! В своем письме Елизавета поблагодарила за теплые слова и поздравления. Эта открытка станет еще одной гордостью нашей школы и займет почетное место в школьном музее!

говорится в сообщении.



















