Редкое фото: Влад Яма показал свою жену

Долгое время Влад Яма скрывал от публики свою супругу и не признавался, что стал отцом. Позже жена танцора Лилиана призналась, что им не хотелось делиться приятными новостями ни с кем, поэтому решение держать в тайне свой брак было принято обоюдно.





Несмотря на то, что свои отношения Влад и Лилиана больше не скрывают, их совместных фото в сети крайне мало. Однако на днях хореограф поделился редким кадром, на котором позирует с любимой женой.





"Съемка с любимой для журнала", - рассказал Влад историю фотографии.













Фото: Instagram Влада Ямы







