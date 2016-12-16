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15 декабря 16, 23:29
Редкое фото: Влад Яма показал свою жену
Влад Яма
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Влад Яма поделился редким снимком, опубликовав селфи со своей красавицей-женой.
Долгое время Влад Яма скрывал от публики свою супругу и не признавался, что стал отцом. Позже жена танцора Лилиана призналась, что им не хотелось делиться приятными новостями ни с кем, поэтому решение держать в тайне свой брак было принято обоюдно.

Несмотря на то, что свои отношения Влад и Лилиана больше не скрывают, их совместных фото в сети крайне мало. Однако на днях хореограф поделился редким кадром, на котором позирует с любимой женой.

"Съемка с любимой для журнала", - рассказал Влад историю фотографии.



Фото: Instagram Влада Ямы


Источник: viva.ua/
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