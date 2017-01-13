Ренате Литвиновой исполнилось 50 лет: лучшие цитаты актрисы

Вспомним самые яркие высказывания знаменитости о любви, жизни и успехе.
Многие творческие личности считают ее своей музой.
Среди ее близких друзей телеведущая Ксения Собчак, дизайнер Ульяна Сергеенко и, конечно же, певица Земфира.
На счету Ренаты Литвиновой много ролей в фильмах и пьесах.
Рената с дочкой Ульяной и Земфирой instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Ее кинодебют состоялся в 1989 году в детективной комедии режиссера Аллы Суриковой Две стрелы. Детектив каменного века, в котором она сыграла эпизодическую роль. В 1994 году актриса получила одну из главных ролей в драме Увлеченья украинского режиссера Киры Муратовой.
Что касается личной жизни, то Рената избегает разговоров о ней. Актриса была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским, с которым развелась в 2007 году. Ранее, в 2001 году, у пары родилась дочка Ульяна.
Сегодня Литвинова – одна из самых успешных знаменитостей.
В честь дня рождения звезды Ivona решила вспомнить самые яркие высказывания актрисы.
Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall
“Любить – это желание отдавать, а страсть – желание брать“.
“Не делайте ничего, чтобы произвести впечатление на мужчину. Никогда. Вообще. Принципиально. Если мужчина не присоединился, значит, он не должен был присоединиться. Настоящая любовь возникает сразу и не потому, что ты хочешь кого-то пристегнуть“.
“Смотрела недавно на свои фотографии и думала: “Надо же! Как я красиво старею!“
“Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а в тех, кого я люблю. И не разлюблю никогда“.
“У меня чем хуже, тем больше улыбаюсь. Защита такая“.
12 января 2017 года Литвиновой исполнилось 50 лет instagram.com/renatalitvinovaofficiall
“Все мои удачи – это продолжение неудач. Просто на удачи должно уйти время, когда минус превращается в плюс“.
“Если ты не любишь никого, ты как бы бессмыслен“.
“У душ не стареют голоса, они все разговаривают молодыми голосами“.
“Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, переживает, в своей жизни пик красоты. Хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает прекрасным“.
“Я считаю, везет каждому, только не каждый умеет этим пользоваться“.
Российская актриса Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall
“В идеале смысл жизни – это любить: и себя, и дело, которое должен выполнить“.
“Везде есть две стороны, я больше склоняюсь к ночной“.
“Кино – это экранизация твоих личных снов“.
“Я не верю в несостоявшихся гениев. Если ты талантлив, то обязательно добьешься успеха“.
“Одинокие женщины долго разговаривают по телефону“.
Источник: ivona