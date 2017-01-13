Ренате Литвиновой исполнилось 50 лет: лучшие цитаты актрисы

Вспомним самые яркие высказывания знаменитости о любви, жизни и успехе.







Многие творческие личности считают ее своей музой.





Среди ее близких друзей телеведущая Ксения Собчак, дизайнер Ульяна Сергеенко и, конечно же, певица Земфира.





На счету Ренаты Литвиновой много ролей в фильмах и пьесах.





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Рената с дочкой Ульяной и Земфирой instagram.com/renatalitvinovaofficiall







Ее кинодебют состоялся в 1989 году в детективной комедии режиссера Аллы Суриковой Две стрелы. Детектив каменного века, в котором она сыграла эпизодическую роль. В 1994 году актриса получила одну из главных ролей в драме Увлеченья украинского режиссера Киры Муратовой.





Что касается личной жизни, то Рената избегает разговоров о ней. Актриса была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским, с которым развелась в 2007 году. Ранее, в 2001 году, у пары родилась дочка Ульяна.













Сегодня Литвинова – одна из самых успешных знаменитостей.





В честь дня рождения звезды Ivona решила вспомнить самые яркие высказывания актрисы.









Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall





“Любить – это желание отдавать, а страсть – желание брать“.









“Не делайте ничего, чтобы произвести впечатление на мужчину. Никогда. Вообще. Принципиально. Если мужчина не присоединился, значит, он не должен был присоединиться. Настоящая любовь возникает сразу и не потому, что ты хочешь кого-то пристегнуть“.





“Смотрела недавно на свои фотографии и думала: “Надо же! Как я красиво старею!“





“Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а в тех, кого я люблю. И не разлюблю никогда“.





“У меня чем хуже, тем больше улыбаюсь. Защита такая“.









12 января 2017 года Литвиновой исполнилось 50 лет instagram.com/renatalitvinovaofficiall





“Все мои удачи – это продолжение неудач. Просто на удачи должно уйти время, когда минус превращается в плюс“.





“Если ты не любишь никого, ты как бы бессмыслен“.





“У душ не стареют голоса, они все разговаривают молодыми голосами“.





“Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, переживает, в своей жизни пик красоты. Хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает прекрасным“.





“Я считаю, везет каждому, только не каждый умеет этим пользоваться“.













Российская актриса Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall





“В идеале смысл жизни – это любить: и себя, и дело, которое должен выполнить“.





“Везде есть две стороны, я больше склоняюсь к ночной“.





“Кино – это экранизация твоих личных снов“.





“Я не верю в несостоявшихся гениев. Если ты талантлив, то обязательно добьешься успеха“.





“Одинокие женщины долго разговаривают по телефону“.











