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12 января 17, 10:47
Ренате Литвиновой исполнилось 50 лет: лучшие цитаты актрисы
Рената Литвинова
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Российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова сегодня, 12 января, празднует свой 50-й день рождения.
Вспомним самые яркие высказывания знаменитости о любви, жизни и успехе.

Многие творческие личности считают ее своей музой. 

Среди ее близких друзей телеведущая Ксения Собчак, дизайнер Ульяна Сергеенко и, конечно же, певица Земфира. 

На счету Ренаты Литвиновой много ролей в фильмах и пьесах. 



Рената с дочкой Ульяной и Земфирой instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Ее кинодебют состоялся в 1989 году в детективной комедии режиссера Аллы Суриковой Две стрелы. Детектив каменного века, в котором она сыграла эпизодическую роль. В 1994 году актриса получила одну из главных ролей в драме Увлеченья украинского режиссера Киры Муратовой. 

Что касается личной жизни, то Рената избегает разговоров о ней. Актриса была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским, с которым развелась в 2007 году. Ранее, в 2001 году, у пары родилась дочка Ульяна. 



Сегодня Литвинова – одна из самых успешных знаменитостей.

В честь дня рождения звезды Ivona решила вспомнить самые яркие высказывания актрисы.


Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall

“Любить – это желание отдавать, а страсть – желание брать“.


“Не делайте ничего, чтобы произвести впечатление на мужчину. Никогда. Вообще. Принципиально. Если мужчина не присоединился, значит, он не должен был присоединиться. Настоящая любовь возникает сразу и не потому, что ты хочешь кого-то пристегнуть“.

“Смотрела недавно на свои фотографии и думала: “Надо же! Как я красиво старею!“

“Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а в тех, кого я люблю. И не разлюблю никогда“.

“У меня чем хуже, тем больше улыбаюсь. Защита такая“.


12 января 2017 года Литвиновой исполнилось 50 лет instagram.com/renatalitvinovaofficiall

“Все мои удачи – это продолжение неудач. Просто на удачи должно уйти время, когда минус превращается в плюс“.

“Если ты не любишь никого, ты как бы бессмыслен“.

“У душ не стареют голоса, они все разговаривают молодыми голосами“.

“Каждый родившийся человек, пусть некрасивый, переживает, в своей жизни пик красоты. Хоть полчаса, хоть несколько мгновений, но он бывает прекрасным“.

“Я считаю, везет каждому, только не каждый умеет этим пользоваться“.



Российская актриса Рената Литвинова instagram.com/renatalitvinovaofficiall

“В идеале смысл жизни – это любить: и себя, и дело, которое должен выполнить“.

“Везде есть две стороны, я больше склоняюсь к ночной“.

“Кино – это экранизация твоих личных снов“.

“Я не верю в несостоявшихся гениев. Если ты талантлив, то обязательно добьешься успеха“.

“Одинокие женщины долго разговаривают по телефону“.



Источник: ivona
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