Надежда Мейхер-Грановская впервые рассказала, от кого родила

Также в студии шоу был и сам Игорь, который поведал, что видется с отцом редко, а хотел бы больше времени с ним проводить.





Отметим, что сейчас Надежда Мейхер-Грановская замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, с которым воспитывает двоих совместных дочек – четырехлетнюю Анну и годовалую Марию.





Напомним, Надежда Грановская все это время скрывала имя отца сына и никогда не давала никаких комментариев журналистам на эту тему.