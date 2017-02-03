Надежда Мейхер-Грановская впервые рассказала, от кого родила

Популярная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поведала, как познакомилась с отцом сына.
Бывшая участница группы ВИА Гра, а ныне сольная исполнительница и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская, в программе Секрет на миллион с ведущей Лерой Кудрявцевой поведела подробности личной жизни.
В шоу певица рассказала, что отцом ее 14-летнего сына Игоря является мужчина по имени Александр Лищенко. С папой сына она познакомилась в начале своей музыкальной карьеры на улице.
Александр Лищенко news.liga.net
“Отца Игоря зовут Александр Лищенко. Мы познакомились с ним на улице. Он занимался какой-то предпринимательской деятельностью. Однако о подробностях работы никогда не говорил. Всегда меня от всего этого ограждал. Не помню, как он меня сначала всем представлял, но через некоторое время говорил: "Это моя жена". На самом деле о том, что мы когда-нибудь поженимся, даже не задумывалась. Я в принципе не считала для себя обязательным выходить замуж. Родила я от него, потому что хотела ребенка. Это был мой выбор. Но я все равно чувствовала, что, наверняка, эти отношения ненадолго. Александр не был моей судьбой. Он не был тем человеком, с которым я могла бы связать свою жизнь“, – поделилась Надежда.
Смотри онлайн-видео программы Секрет на миллион с участием Надежды Мейхер-Грановской:
Также в студии шоу был и сам Игорь, который поведал, что видется с отцом редко, а хотел бы больше времени с ним проводить.
Отметим, что сейчас Надежда Мейхер-Грановская замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, с которым воспитывает двоих совместных дочек – четырехлетнюю Анну и годовалую Марию.
Напомним, Надежда Грановская все это время скрывала имя отца сына и никогда не давала никаких комментариев журналистам на эту тему.