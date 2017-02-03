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Шоу-бизнес
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2 февраля 17, 13:19
Два года без Кузьмы Скрябина: звезды почтили память
КУзьма Скрябин
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Прошло два года, как Кузьма Скрябин трагично погиб в автокатастрофе. В этот день коллеги артиста почтили память о нем.
Холодным зимним утром 2 февраля 2015 года все говорили лишь об одном - не стало Кузьмы Скрябина. Сперва мало кто поверил в смерть артиста, однако страшная новость оказалась правдой. Прошло уже два года с тех пор, как музыканта нет среди живых, а его родные и близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. 

Во вторую годовщину со дня смерти Кузьмы его друзья и коллеги по сцене почтили светлую память о нем. Многие украинские и российские артисты в этот день оставили трогательные слова, обращенные погибшему Кузьме. 

Так, свою страницу в Facebook певица Руслана полностью посвятила Скрябину. Артистка сменила аватар на фото с ним и призналась, что ей не хватает такого друга.
"Мені дуже не вистачає такого друга, як Ти, Андрійко... Твоєї посмішки... Твоїх слів..." - написала Руслана. 



"Пам'ятаємо... Ти все ще в мене в мобiльнику", - призналась Оля Полякова. 



"Сегодня уже 2 года, как мы все перестали Тебя слышать.. Но не перестали Любить и слушать", - написала под фото Скрябина Лолита. 



Александр Пономарев опубликовал архивное фото со съемок мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", написав: "Пам'ятаємо! Кузьма, Царство Небесне!".



"2 роки", - добавив хэштеги "всегда в наших сердцах" и "настоящий", написала Соломия Витвицкая. 

Не осталась равнодушной и певица Алеша: "2 роки. Але ти завжди з нами. І твоя музика буде завжди в серці кожного з нас".



"Ми пам'ятаємо і дякуємо тобі", - написал Dzidzio, добавив хэштег "вечная память". 


Потап не стал писать слова сожаления и просто опубликовал фото Скрябина в знак почтения памяти. 

Напомним, Кузьма Скрябин попал в ДТП, находясь за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia. На подъезде к селу Терновка он столкнулся с цистерной молоковоза ГАЗ. Певец погиб на месте.

Источник: http://viva.ua/
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