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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 февраля 17, 11:19
Вера Брежнева: 8 фактов об имениннице в фотографиях
Вера Брежнева
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Свой день рождения отмечает знаменитая певица и актриса Вера Брежнева.
Сегодня, 3 февраля, свой день рождения отмечает Вера Брежнева. Она празднует свой юбилей. Певице и актрисе исполняется 35 лет.

Благодаря своему участию в группе ВИА Гра, Вера Брежнева стала одной из самых популярных и сексуальных артисток.

Сейчас же Вера Брежнева не ограничилась музыкальной карьерой. С каждым годом она осваивает всё больше и больше специальностей.

Предлагаем тебе вспомнить одни из самых ярких моментов жизни Веры Брежневой.

Когда-то никому не известная Вера Галушко стала участницей популярной группы ВИА Гра. Это было самое первое её достижение в мире шоу-бизнеса.



Несмотря на плотный график концертов, Вера Брежнева находит время и на детей. Как все знают, Вера Брежнева воспитывает двух прекрасных дочерей. Согласись, для женщины – это один из главных проектов в жизни.





Ещё одна гордость Веры Брежневой – это её семья. Женщины семьи Брежневой даже участвуют в творческой жизни певицы. Они приняли участие в съемках клипа Брежневой "Девочка моя".



Вера Брежнева была участницей группы ВИА Гра. Один из составов группы, в который входила Брежнева, называют золотым.



В 2007 году Вера Брежнева стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин. Также стала участницей проекта ЮНИСЕФ.



В 2015 году Вера Брежнева стала супругой Константина Меладзе.



Помимо музыкальной карьеры, Брежнева активно снимается в фильмах.



Вера Брежнева в фильме "Любовь в большом городе" 



Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме "8 лучших свиданий" 


Ещё одной сферой деятельности Веры Брежневой стал модельный бизнес. Она не раз позировала для модных глянцевых журналов, представляла модные бренды и выходила на подиум.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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