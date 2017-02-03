Вера Брежнева: 8 фактов об имениннице в фотографиях

Сегодня, 3 февраля, свой день рождения отмечает Вера Брежнева. Она празднует свой юбилей. Певице и актрисе исполняется 35 лет.





Благодаря своему участию в группе ВИА Гра, Вера Брежнева стала одной из самых популярных и сексуальных артисток.





Сейчас же Вера Брежнева не ограничилась музыкальной карьерой. С каждым годом она осваивает всё больше и больше специальностей.





Предлагаем тебе вспомнить одни из самых ярких моментов жизни Веры Брежневой.





Когда-то никому не известная Вера Галушко стала участницей популярной группы ВИА Гра. Это было самое первое её достижение в мире шоу-бизнеса.













Несмотря на плотный график концертов, Вера Брежнева находит время и на детей. Как все знают, Вера Брежнева воспитывает двух прекрасных дочерей. Согласись, для женщины – это один из главных проектов в жизни.





















Ещё одна гордость Веры Брежневой – это её семья. Женщины семьи Брежневой даже участвуют в творческой жизни певицы. Они приняли участие в съемках клипа Брежневой "Девочка моя".













Вера Брежнева была участницей группы ВИА Гра. Один из составов группы, в который входила Брежнева, называют золотым.













В 2007 году Вера Брежнева стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин. Также стала участницей проекта ЮНИСЕФ.













В 2015 году Вера Брежнева стала супругой Константина Меладзе.













Помимо музыкальной карьеры, Брежнева активно снимается в фильмах.













Вера Брежнева в фильме "Любовь в большом городе"













Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме "8 лучших свиданий"









Ещё одной сферой деятельности Веры Брежневой стал модельный бизнес. Она не раз позировала для модных глянцевых журналов, представляла модные бренды и выходила на подиум.











