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8 апреля 17, 10:54
Холостяк 7: О каких тайнах девушек узнал Дмитрий? (ФОТО)
Дмитрий Черкасов
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Пятый выпуск Холостяк 7 сезон Украина вышел в эфир 7 апреля на канале СТБ. Узнай подробности шоу.
В пятницу, 7 апреля, вышел пятый выпуск седьмого сезона шоу Холостяк. 

Главный герой проекта Дмитрий Черкасов привез девушек из Львова в Киев.

В начале эпизода Черкасов пригласил на индивидуальное свидание одну из самых скромных участниц – Галю.

Отметим, что 25-летняя девушка из Полтавской области уже была замужем, но союз с турецким гражданином не продлился долго из-за рукоприкладства ее экс-супруга.

Свидание Дмитрия и Гали проходило в спортзале, где Холостяк преподавал участнице урок бокса. Мужчина устроил такую встречу для того, чтобы холостячка смогла побороть себя и смогла забыть о неудачах в личной жизни.

Во время занятия Галя смогла сделать первый шаг навстречу тому, чтобы преодолеть свои страхи.


Холостяк 7 выпуск 5: Дмитрий и Галя Кадр из видео

В конце свидания Черкасов вручил розу девушке и отметил, что после этой встречи Галя начала ему доверять.

Далее Холостяк пригласил на двойное свидание 23-летнюю юристку Софу и 21-летнюю студентку факультета журналистики Сашу, которые конфликтуют на шоу. Дмитрий предложил девушкам принять участие в гонках парусных спортивных судов – регате.


Холостяк 7 выпуск 5: Дмитрий, Софа и Саша Кадр из видео

Во время соревнования Холостяк много времени уделял спортсменке Софе, которая проявляла инициативу, чему Саша была не рада.

После прогулки на яхте Черкасов пригласил на тет-а-тет Александру и распил с ней вино, которое она ранее ему презентовала. Холостячка расплакалась во время разговора, рассказав о конфликте с Софой. 


Холостяк 7 выпуск 5: Дмитрий, Софа и Саша Кадр из видео

Позже к Дмитрию дошла информация, якобы Саша имеет отношения за рамками проекта, а Софа сможет участвовать в шоу только до шестого эпизода.

Такое чувство, что я тут один наивный мальчик, который ищет отношений. Такого лицемерия я с вашей стороны не ожидал“, – сказал девушкам Холостяк и проводил участниц домой.


Холостяк 7 выпуск 5: Дмитрий, Софа и Саша Кадр из видео

Затем Дмитрий Черкасов пригласил на индивидуальную встречу 24-летнюю модель Стеллу.

Это было экстремальное свидание, где главный герой проекта предложил девушке вместе спуститься на веревках с 50-этажного здания.


Холостяк 7 выпуск 5: Стелла на свидании с Дмитрием Кадр из видео

После того, как Дмитрий и Стелла справились со страхом и побороли высоту, Холостяк сказал: “Очень важно, что она мне доверилась. Это была самая незабываемая прогулка в моей жизни“.


Холостяк 7 выпуск 5: Стелла и Дмитрий Кадр из видео

Во время разговора с мужчиной холостячка рассказала, почему боится высоты. Участница поделилась о том, что десять лет назад ее старший брат погиб – упал с крыши пятиэтажного дома.

Черкасов признался, что сожалеет о том, что не угадал со свиданием, но подчеркнул, что Стелла отлично справилась с заданием.

После у Дмитрия с девушкой случился первый поцелуй.


Холостяк 7 выпуск 5: Стелла и Дмитрий Кадр из видео

“У тебя сильный характер и женская слабость. Мне это очень нравится“, – сказал Холостяк и вручил девушке розу.

Перед церемонией роз Черкасов позвал на тет-а-тет 19-летнюю Яну. Во время разговора главный герой проекта попросил девушку не ввязывать в их отношения ее сестру Леру, которая покинула проект в третьем эпизоде шоу.


Холостяк 7 выпуск 5: Дмитрий и Яна Кадр из видео

Далее Дмитрий решил лично пообщаться с 23-летней одесситкой Юлей. Холостяк принес на встречу ноутбук, где связался с семьей холостячки по Skype. 


Холостяк 7 выпуск 5: Дмитрий и Юля Кадр из видео

У Юли была возможность пообщаться с двухлетней дочерью Алисой от ее первых отношений. Также девушка познакомила маму с Дмитрием.

Кто ушел в пятом выпуске Холостяк 7 читай по ссылке.

Источник: ivona

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