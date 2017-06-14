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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 июня 17, 22:30
Стало известно, кто заменит Оксану Марченко в шоу Х-фактор
Андрей Бедняков
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Известную телеведущую Оксану Марченко в восьмом сезоне Х-фактор заменит Андрей Бедняков.
В конце апреля бессменная ведущая Х-фактора Оксана Марченко сообщила, что покидает проект. 

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12 июня канал СТБ назвал имя того, кто заменит Марченко и будет вести шоу вместо нее. Им стал украинский телеведущий Андрей Бедняков.

Теперь от первого кастинга и до финального прямого эфира за кулисами и на сцене участников Х-фактор 8 будет поддерживать Андрей Бедняков.



Артист присоединился к команде проект еще в прошлом году и во время седьмого сезона был вторым ведущим вместе с Оксаной Марченко. Шоумен покорил зрителей своим искромётным юмором, тактом и эрудицией. Их симбиоз с бессменной ведущей был особенным.

Отметим, что съемки Х-фактор 8 уже стартовали. Команда самого вокального шоу страны проехала по крупным городам Украины, в каждом из которых ведущего встречали толпы фанатов проекта. За время эфиров, Оксана Марченко успела дать немало советов своему коллеге. 

Напомним, ранее Оксана Марченко заявила, что ей завидуют из-за родства с Путиным.

Источник: ivona
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