Стало известно, кто заменит Оксану Марченко в шоу Х-фактор

В конце апреля бессменная ведущая Х-фактора Оксана Марченко сообщила, что покидает проект.





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12 июня канал СТБ назвал имя того, кто заменит Марченко и будет вести шоу вместо нее. Им стал украинский телеведущий Андрей Бедняков.





Теперь от первого кастинга и до финального прямого эфира за кулисами и на сцене участников Х-фактор 8 будет поддерживать Андрей Бедняков.













Артист присоединился к команде проект еще в прошлом году и во время седьмого сезона был вторым ведущим вместе с Оксаной Марченко. Шоумен покорил зрителей своим искромётным юмором, тактом и эрудицией. Их симбиоз с бессменной ведущей был особенным.





Отметим, что съемки Х-фактор 8 уже стартовали. Команда самого вокального шоу страны проехала по крупным городам Украины, в каждом из которых ведущего встречали толпы фанатов проекта. За время эфиров, Оксана Марченко успела дать немало советов своему коллеге.





Напомним, ранее Оксана Марченко заявила, что ей завидуют из-за родства с Путиным.



