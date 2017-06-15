Макс Барских стал лицом модного бренда (ФОТО, ВИДЕО)

Бренд, который успешно продающийся по всему миру (Япония, Франция, Германия, Италия, Россия, Украина), стал основой рекламной кампании большого сольного концерта артиста под названием Туманы, приуроченного к годовщине выхода одноименного альбома, и обещает стать главным событием осени.
Макс Барских стал лицом модного бренда instagram.com/max_barskih
Музыка Макса Барских и уникальные образы, разработанные креативным директором бренда Анной Осмехиной, идеально дополняют друг друга, передавая энергию современного искусства.
Макс невероятно притягателен и свободен в том, что он делает и как себя проявляет в музыке, одежде, своем мировоззрении. Мне кажется, мы совпадаем в смелости высказываний и проявлений, поэтому хотим побыть вместе“, – прокомментировала совместную коллаборацию Анна Осмехина.
Смотри онлайн-видео с Максом Барских:
Созданный визуальный ряд войдет в основу видео арта, которым будет изобиловать концептуальное шоу артиста Туманы в киевском Дворце спорта.