Макс Барских стал лицом модного бренда (ФОТО, ВИДЕО)

Главный хитмейкер страны Макс Барских и один из украинских бренда начинают совместное сотрудничество.





Художественное образование Барских, его отчаянная любовь к татуировкам, каждую из которых певец разрабатывал лично, и стиль жизни в целом роднит артиста с философией известного бренда.













Каждая татуировка для меня – это символ тех или иных эмоций, которые я переживал. Это оттиск чувств и выражение свободы“, – рассказал Макс Барских.









Бренд, который успешно продающийся по всему миру (Япония, Франция, Германия, Италия, Россия, Украина), стал основой рекламной кампании большого сольного концерта артиста под названием Туманы, приуроченного к годовщине выхода одноименного альбома, и обещает стать главным событием осени.









Макс Барских стал лицом модного бренда instagram.com/max_barskih





Музыка Макса Барских и уникальные образы, разработанные креативным директором бренда Анной Осмехиной, идеально дополняют друг друга, передавая энергию современного искусства.





Макс невероятно притягателен и свободен в том, что он делает и как себя проявляет в музыке, одежде, своем мировоззрении. Мне кажется, мы совпадаем в смелости высказываний и проявлений, поэтому хотим побыть вместе“, – прокомментировала совместную коллаборацию Анна Осмехина.





Смотри онлайн-видео с Максом Барских:







