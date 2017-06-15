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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 17, 19:21
Макс Барских стал лицом модного бренда (ФОТО, ВИДЕО)
Макс Барских
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Популярный украинский певец Макс Барских готовит уникальный сольный концерт.
Главный хитмейкер страны Макс Барских и один из украинских бренда начинают совместное сотрудничество. 

Художественное образование Барских, его отчаянная любовь к татуировкам, каждую из которых певец разрабатывал лично, и стиль жизни в целом роднит артиста с философией известного бренда.



Каждая татуировка для меня – это символ тех или иных эмоций, которые я переживал. Это оттиск чувств и выражение свободы“, – рассказал Макс Барских.


Бренд, который успешно продающийся по всему миру (Япония, Франция, Германия, Италия, Россия, Украина), стал основой рекламной кампании большого сольного концерта артиста под названием Туманы, приуроченного к годовщине выхода одноименного альбома, и обещает стать главным событием осени. 


Макс Барских стал лицом модного бренда instagram.com/max_barskih

Музыка Макса Барских и уникальные образы, разработанные креативным директором бренда Анной Осмехиной, идеально дополняют друг друга, передавая энергию современного искусства.

Макс невероятно притягателен и свободен в том, что он делает и как себя проявляет в музыке, одежде, своем мировоззрении.  Мне кажется, мы совпадаем в смелости высказываний и проявлений, поэтому хотим побыть вместе“, – прокомментировала  совместную коллаборацию Анна Осмехина.

Смотри онлайн-видео с Максом Барских:


Созданный визуальный ряд войдет в основу видео арта, которым будет изобиловать концептуальное шоу артиста Туманы в киевском Дворце спорта.


Источник: ivona
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