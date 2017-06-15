В память о Жанне Фриске: семейные фото звезды

В интернете не так много фото, на которых она запечатлена с Дмитрием Шепелевым.





Сегодня ровно два года, как из жизни ушла российская певица Жанна Фриске.









Этот период был непростым как для родственников умершей артистки, так и для ее преданных поклонников.





Вспомним самые яркие фото звезды с близкими.













Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга. Ей было 40 лет. Похоронили певицу 18 июня в Москве (Россия) на Николо-Архангельском кладбище.













Смотри онлайн-видео Жанна Фриске и Дискотека Авария – Малинки:







