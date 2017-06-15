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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 июня 17, 19:34
В память о Жанне Фриске: семейные фото звезды
Жанна Фриске и Шепелев
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15 июня 2015 года умерла Жанна Фриске. Знаменитая российская певица не любила рассказывать и показывать чувства.
В интернете не так много фото, на которых она запечатлена с Дмитрием Шепелевым.

Сегодня ровно два года, как из жизни ушла российская певица Жанна Фриске.


Этот период был непростым как для родственников умершей артистки, так и для ее преданных поклонников.

Вспомним самые яркие фото звезды с близкими.



Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга. Ей было 40 лет. Похоронили певицу 18 июня в Москве (Россия) на Николо-Архангельском кладбище. 



Смотри онлайн-видео Жанна Фриске и Дискотека Авария – Малинки:


Источник: ivona
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