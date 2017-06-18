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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 июня 17, 23:58
Стало известно, в какое шоу перейдет Оксана Марченко
Оксана Марченко
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Известная украинская телеведущая Оксана Марченко, которая недавно покинула "Х-Фактор", готовит проект о ремонте домов.
Об этом передает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Марченко готовит проект о ремонте домов, который будет выходить на телеканале "Интер".

По информации СМИ, на данный момент идут кастинги этого шоу. Его спонсирует муж Марченко - кум президента России Виктор Медведчук.


Сам телеканал пока эту информацию не прокомментировал.

Как сообщалось, в 2015 году Оксана Марченко перестала вести шоу "Україна має талант", которое вела на протяжении 6 сезонов.

Источник: obozrevatel.com
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