Стало известно, в какое шоу перейдет Оксана Марченко

Об этом передает "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники.





Отмечается, что Марченко готовит проект о ремонте домов, который будет выходить на телеканале "Интер".





По информации СМИ, на данный момент идут кастинги этого шоу. Его спонсирует муж Марченко - кум президента России Виктор Медведчук.









Сам телеканал пока эту информацию не прокомментировал.







