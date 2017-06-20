Мадонна собирается покинуть Америку

Американская певица Мадонна намерена переехать жить из США в Португалию, пишет The Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, такое решение певица приняла из-за своего приемного сына Дэвида, которого берут в молодежную футбольную команду в португальской Бенфике.

"Мадонна нацелена на то, чтобы открыть своим детям все возможности в жизни, а эта слишком хороша, чтобы ее не использовать. Она с семьей переедет в Португалию к началу нового учебного года в сентябре", – рассказал источник газеты.

Также сообщается, что королева поп-музыка уже даже купила дом в Лиссабоне за 7,8 миллиона долларов.

Ранее другой сын Мадонны был задержан за наркотики.

А в феврале Мадонна удочерила близняшек из Малави.