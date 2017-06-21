У новорожденных детей Бейонсе возникли проблемы со здоровьем

12 июня 35-летняя американская певица Бейонсе и ее 47-летний муж, рэпер Jay Z снова стали родителями. В одной из клиник Лос-Анджелеса (США) артистка родила мальчика и девочку.





Как сообщает tmz.com, ссылаясь на источника из окружения звездной пары, у новорожденных двойняшек возникли проблемы со здоровьем. Поэтому их и Бейонсе не выписывают из больницы.





По словам инсайдера, дети находятся в боксе с ультрафиолетовыми лампами, что в свою очередь означает, что у них повышен билирубин (желчный пигмент, один из главных компонентов желчи в организме человека и животных), а также появилась физиологическая желтуха, которой в большинстве случаев подвержены недоношенные дети. Для того, чтобы снизить билирубин, детям певицы назначили фототерапию, которая повышает выработку витамина D.









Напомним, муж Бейонсе, рэпер Jay Z сменил имя.







