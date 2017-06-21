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20 июня 17, 23:06
Дочь Елены Кравец удивила новым цветом волос (ФОТО)
Не каждый решится перекрасить волосы в яркий цвет. А вот дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец все же пошла на смелый эксперимент.
Так, на своей странице в Instagram 14-летняя Маша Кравец поделилась снимком, на котором она позирует с новой прической.
«Летний стиль», – написала девочка под фото.
На фото, которое появилось на личной страничке дочери Елены Кравец, Маша запечатлена с розовым цветом волос.
Напомним, ранее Бейонсе стала многодетной мамой.