Дочь Елены Кравец удивила новым цветом волос (ФОТО)

Не каждый решится перекрасить волосы в яркий цвет. А вот дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец все же пошла на смелый эксперимент.





Так, на своей странице в Instagram 14-летняя Маша Кравец поделилась снимком, на котором она позирует с новой прической.





«Летний стиль», – написала девочка под фото.













На фото, которое появилось на личной страничке дочери Елены Кравец, Маша запечатлена с розовым цветом волос.



