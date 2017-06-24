Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.08
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 июня 17, 23:15
Олег Винник признался, чем его очаровывают женщины
Олег Винник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский певец Олег Винник рассказал на что, в первую очередь, обращает внимание в женщинах.
На концертах Олега Винника каждая женщина ощущает, что все песни артист поет лично для нее. И это не удивительно. Как заявил музыкант журналу Отдохни, если человек умеет любить, то его любви хватит не только на весь зал, но и на весь мир.

Во время выступлений феномен украинской сцены не сдерживает свои чувства.

Я никогда не задумывался, например, что нужно чем-то вдохновиться, чтобы написать песню или где взять энергию, чтобы зрители это почувствовали… Я выхожу на сцену, и меня просто разрывает от чувств, я пою и делюсь с залом эмоциями. Я не выступаю, я просто “занимаюсь любовью“, своим любимым делом“, - говорит певец.

Огромная популярность Олега Винника научила артиста удобно чувствовать себя в любой ситуации.

“Я привык к тому, что постоянно на виду. Например, я прихожу с тренером в спортзал, люди подходят, фотографируются со мной… А бывает, что в ресторане обедаю, и весь состав официанток заведения пристально наблюдает за этим. Сидишь с тарелкой борща, как на сцене!“, - делится Винник.


Олег Винник Пресс-служба

Также в доверительной беседе с журналистами любимец публики откровенно заявил, что в женщинах для него важна не только форма, но и содержание.

“Как любой нормальный мужчина, я смотрю на женщину с ног до головы и провожаю ее взглядом, чтобы оценить со всех сторон. И это не какое-то откровение. Я считаю это нормальным и так должно быть. Но для меня очень важно, чтобы девушка была не только красивая, но умной и достаточно мудрой. В этом и есть женская сила, которая очаровывает“, - считает исполнитель.


Олег Винник Пресс-служба

Напомним, Олег Винник был ведущим на свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна.

Смотри клип Олега Винника на песню Нино: 


Источник: ivona
Ещё по теме:
Крис Нот любит элегантных женщин
Адам Левин больше не хочет петь о женщинах
Невменяемый Алексей Панин избил женщин в придорожном кафе
Алексей Панин обратился за помощью к психиатру
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мальчик вырос: Катя Осадчая показала старшего сына
noimageДень рождения Валерия Меладзе: фото с известными певицами
noimageДочь Веры Брежневой на "итальянских каникулах" с бойфрендом
noimageУспешные люди, которые просыпаются очень рано
noimageСамые "адские" приключения команды шоу" Орел и решка" (ФОТО)
Лента новостей