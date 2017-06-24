Олег Винник признался, чем его очаровывают женщины

На концертах Олега Винника каждая женщина ощущает, что все песни артист поет лично для нее. И это не удивительно. Как заявил музыкант журналу Отдохни, если человек умеет любить, то его любви хватит не только на весь зал, но и на весь мир.





Во время выступлений феномен украинской сцены не сдерживает свои чувства.





Я никогда не задумывался, например, что нужно чем-то вдохновиться, чтобы написать песню или где взять энергию, чтобы зрители это почувствовали… Я выхожу на сцену, и меня просто разрывает от чувств, я пою и делюсь с залом эмоциями. Я не выступаю, я просто “занимаюсь любовью“, своим любимым делом“, - говорит певец.





Огромная популярность Олега Винника научила артиста удобно чувствовать себя в любой ситуации.





“Я привык к тому, что постоянно на виду. Например, я прихожу с тренером в спортзал, люди подходят, фотографируются со мной… А бывает, что в ресторане обедаю, и весь состав официанток заведения пристально наблюдает за этим. Сидишь с тарелкой борща, как на сцене!“, - делится Винник.









Олег Винник Пресс-служба





Также в доверительной беседе с журналистами любимец публики откровенно заявил, что в женщинах для него важна не только форма, но и содержание.





“Как любой нормальный мужчина, я смотрю на женщину с ног до головы и провожаю ее взглядом, чтобы оценить со всех сторон. И это не какое-то откровение. Я считаю это нормальным и так должно быть. Но для меня очень важно, чтобы девушка была не только красивая, но умной и достаточно мудрой. В этом и есть женская сила, которая очаровывает“, - считает исполнитель.









Олег Винник Пресс-служба









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