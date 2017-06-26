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Шоу-бизнес
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25 июня 17, 23:36
Стали известны имена новорожденных детей Бейонсе и Джей Зи
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Джей Зи и Бейонсе назвали детей в честь себя
Согласно сообщениям источника, малышей назвали в честь их родителей, хотя официально эту информацию звезды пока не подтвердили. 

Мальчика назвали Шоном (настоящее имя Джей Зи – Шон Картер), а девочку – Бея (сокращенно от Бейонсе). 

Напомним, что близнецы появились на свет 12 июня 2017 года, немного раньше намеченного акушерами срока. 

Для безопасности малышей и самой Бейонсе врачи настояли на более длительном пребывании их в больнице, но уже на днях новорожденные вместе со своей матерью вернутся в шикарно оборудованный дом, где их уже ждет Джей Зи и малышка Айви Блу, первая дочь рэпера и певицы, которая родилась в январе 2012.

Источник: kinoafisha.ua
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