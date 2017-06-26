Стали известны имена новорожденных детей Бейонсе и Джей Зи

Согласно сообщениям источника, малышей назвали в честь их родителей, хотя официально эту информацию звезды пока не подтвердили.





Мальчика назвали Шоном (настоящее имя Джей Зи – Шон Картер), а девочку – Бея (сокращенно от Бейонсе).









Для безопасности малышей и самой Бейонсе врачи настояли на более длительном пребывании их в больнице, но уже на днях новорожденные вместе со своей матерью вернутся в шикарно оборудованный дом, где их уже ждет Джей Зи и малышка Айви Блу, первая дочь рэпера и певицы, которая родилась в январе 2012.



