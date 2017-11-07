Джулия Робертс назвала 3 секрета своего счастья

Джулию Робертс по праву можно назвать иконой стиля и кумиром многих женщин. Актриса умеет совмещать личную жизнь (у Джулии трое детей) и работу. Обладательница “Золотого глобуса“ и “Оскара“ продолжает активно сниматься в кино, покоряя публику высококлассной игрой.









Так, Джулия дала интервью журналу “InStyle“, в котором она снимется в декабре 2017, и рассказала о своей жизни и новом фильме “Чудо“. Актриса отметила, что новая картина выйдет на экраны в 2018 году.





Что касается личной жизни, Джулия назвала 3 секрета счастья:





- Выйти замуж за правильного человека.





- Родить рыжеволосого ребенка.





- Иметь хороших друзей.







