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Шоу-бизнес
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6 ноября 17, 11:56
Джулия Робертс назвала 3 секрета своего счастья
Джулия Робертс
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Как стать по-настоящему счастливой - рассказала голливудская актриса Джулия Робертс.
Джулию Робертс по праву можно назвать иконой стиля и кумиром многих женщин. Актриса умеет совмещать личную жизнь (у Джулии трое детей) и работу. Обладательница “Золотого глобуса“ и “Оскара“ продолжает активно сниматься в кино, покоряя публику высококлассной игрой. 


Так, Джулия дала интервью журналу “InStyle“, в котором она снимется в декабре 2017, и рассказала о своей жизни и новом фильме “Чудо“. Актриса отметила, что новая картина выйдет на экраны в 2018 году.

Что касается личной жизни, Джулия назвала 3 секрета счастья:

- Выйти замуж за правильного человека.

- Родить рыжеволосого ребенка.

- Иметь хороших друзей.


Источник: ivona
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