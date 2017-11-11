Владимир Зеленский похвалил фигуру Натальи Могилевской

В новом "Вечернем Квартале" покажут реакцию политиков на "Слугу народа".





"Квартальщики" в узнаваемых образах (Елена Кравец – в роли Юлии Тимошенко, Владимир Зеленский – в роли Олега Ляшко, Юрий Крапов – в роли Петра Порошенко, Евгений Кошевой – в роли Виталия Кличко) покажут скетч, в котором известные политики пробрались инкогнито в кинотеатр, чтобы посмотреть проект студии "Квартал 95", полнометражную комедию "Слуга народа 2". Их реакции, реплики и комментарии того, что происходит в фильме, смешат не меньше, чем сам фильм. Например, реакция на сцену, в которой герой картины выбрасывает из машины… торты. Кстати, в конце номера Зеленский (в роли) очередной раз подогреет слухи на счет своего реального баллотирования в президенты. "Шутки шутками, а президентом стал", – сказал лидер "Квартала 95", после чего добавил: "Кстати, хороший был бы лозунг". Хотя в своих многочисленных интервью лидер "Квартала" неоднократно заявлял, что в политику идти пока не собирается.





















Из звезд в концерте примут участие народная артистка Украины, победительница проекта "Танці з зірками", Наталья Могилевская и группа "Друга Ріка". "Наташа, а я знаю, куда делись твои лишние килограммы! А-ну, Юзик и Жека, выходите на сцену!", – шутил Зеленский, подмечая трансформацию в фигуре Могилевской. Кстати, Наталья попыталась пригласить Владимира на танец и даже громко напомнила о том, что Зеленский в свое время также участвовал в "Танцях з зірками". "Не участвовал, а победил", – лаконично подметил Владимир и поспешил удалиться со сцены. В рамках "Вечернего Квартала" Могилевская исполнит свою новую песню "Танцевала".





















Музыканты из группы "Друга Ріка" поучаствуют в одном из номеров, когда гаишник останавливает катафалк с литовскими номерами. Как оказалось, эта тема для Валерия Харчишина когда-то была близка. "В моей карьере был опыт, когда я играл на трубе на похоронах, – рассказал музыкант. – Нам было лет по 16, и это был неплохой заработок. Помню, как мы играли зимой, и заливали водку в трубу, чтобы инструмент не замерз, а после работы уже заливали ее в себя".





Что касается финальной песни, то в этот раз ребята из студии "Квартал 95" перепоют рэпера Ноггано и его хит "Девочка", причем в песне они будут сравнивать Украину с девушкой, к которой пристают два парня на дискотеке.



