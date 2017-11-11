Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.89
USD
26.56
RUB
0.45
EUR
30.87
USD
26.50
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 ноября 17, 11:47
Сатирика Задорнова похоронят в Латвии
Михаил Задорнов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Родственники юмориста попросили не создавать суету вокруг его смерти.

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, будет похоронен в Латвии.

Об этом написала семья Задорнова на его официальной странице ВКонтакте.

"Не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Родственники юмориста также попросили не создавать суету вокруг его смерти.

"Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: ЕВРОХОХЛЫ И БОИНГ. ЧТО УКРАИНА ПОМНИТ О ЗАДОРНОВЕ? (ВИДЕО)

Как сообщалось, 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов скончался от рака мозга. Лечение он проходил в Германии. Сам юморист не давал интервью о своем здоровье и не комментировал свое самочувствие.
Korrespondent
Ещё по теме:
Кароль в пикантном наряде встретилась с украинской общиной
Макс Барских потерял сознание в аэропорту
Вакарчук, Джамала, Кличко развлеклись на приеме посла США
Регине Тодоренко сделали предложение руки и сердца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Владимир Зеленский похвалил фигуру Натальи Могилевской
noimageВрач о смерти Михаила Задорнова: "Это просто судьба"
noimageТина Кароль на сцене "Лиги смеха" в латексном платье
noimageПочему Кейт Миддлтон никогда не красит ногти ярким лаком
noimageНа смерть Задорнова соцсети ответили злорадством
Лента новостей