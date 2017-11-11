Сатирика Задорнова похоронят в Латвии

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, будет похоронен в Латвии.

Об этом написала семья Задорнова на его официальной странице ВКонтакте.

"Не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Родственники юмориста также попросили не создавать суету вокруг его смерти.

"Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов скончался от рака мозга. Лечение он проходил в Германии. Сам юморист не давал интервью о своем здоровье и не комментировал свое самочувствие.



